Obra de Elena Ferrante, 'A vida mentirosa dos adultos' chega ao Brasil

(foto: Editora Intrínseca/divulgação)

A vida mentirosa dos adultos, romance da escritora italiana Elena Ferrante, chega às livrarias brasileiras nesta terça-feira (1º/9), pela editora Intrínseca. Em maio deste ano, a Netflix anunciou que a história será adaptada como uma série original da plataforma.





A narrativa gira em torno das descobertas perturbadoras da protagonista, Giovanna, a respeito da vida adulta. Aos 12 anos, ela ouve o pai dizer que é feia e a compara com a tia (irmã dele), a quem consideram persona non grata na família: sinônimo de tudo que é mau e indesejável. Pouco tempo depois, ele deixa a família e o confortável apartamento no centro de Nápoles para nunca mais voltar. A partir disso, começa a jornada de Giovanna em direção à parte baixa de Nápoles, região mais pobre da cidade, para conhecer a tia renegada pelo próprio irmão.



Os encontros com a tia Vittoria são o ponto de partida para o embate com inúmeras questões existenciais, que, de certa forma, preparam a passagem de Giovanna para a vida adulta. Nessa busca solitária, ela se defronta com os erros e os pecados cada vez mais aparentes dos pais que considerava perfeitos, e o despertar da própria sexualidade.



A italiana Elena Ferrante é autora de diversos livros, entre eles os romances Um amor incômodo, A filha perdida, o infantil Uma noite na praia e a não ficção Frantumaglia, além dos volumes da Tetralogia napolitana, que a consagrou como uma importante escritora da atualidade.



Serviço

A vida mentirosa dos adultos

Elena Ferrante. Tradução Marcello Lino. Editora Intrínseca, 432 páginas. R$ 59,90 (Impresso) e R$ 39,90 (E-book).