EBC Play vira TV Brasil Play e ganha novos conteúdos, todos gratuitos

CB Correio Braziliense

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os últimos dias foram agitados para o mundo do streaming. O Globoplay passou por reformulação, assim como o EBC Play que, desde a quinta-feira (27/8) da semana passada, agora, se chama TV Brasil Play (disponível para iOS e Android). Gratuita, a plataforma teve atualização no nome, na interface e também no conteúdo, com mais de 76 programas gratuitos.

Brasil visto de cima, Contos de Charles Dickens, Sherlock e Os mosqueteiros são algumas das novas produções disponíveis. De acordo com o presidente da EBC, Luiz Carlos Pereira Gomes, as atualizações feitas no aplicativo buscam a satisfação do usuário. “A oferta de um catálogo mais abrangente e com produções internacionais valoriza a nossa audiência e ressalta a qualidade dos conteúdos exibidos pela TV Brasil”, destaca.

O aplicativo de entretenimento está disponível desde 2018 e conta com mais de 1,6 mil episódios disponíveis de produções de diferentes gêneros. Além de gratuita, a plataforma é de fácil acesso e não necessita de cadastro.