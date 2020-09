Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (2/9)

OQ Oscar Quiroga

(foto: Stan Honda/AFP; CB)

INSTINTOS E IMPULSOS

Data estelar: Vênus e Saturno em oposição, Sol e Urano em trígono; Lua Cheia em Peixes.

A peculiaridade do reino humano consiste em que, desde o nascimento, não sobreviveríamos instintivamente, precisando uns dos outros para nos dar apoio e nos lançarmos a uma existência em que tudo precisa ser decidido, porque a consciência nos faz perceber opções e possibilidades. É certo que tudo seria mais simples se pudéssemos nos deixar conduzir pelos instintos, mas no mundo humano esses são apenas impulsos, que não definem o objetivo com a mesma firmeza do que o instinto, dando lugar ao exercício do livre arbítrio. Assim, tudo é mais complexo, porém, é assim também que somos humanos, porque temos a vocação de criar. Agora, na Lua Cheia, há mais Vida disponível, matéria prima para criar mais. Na falta da criatividade, essa Vida parece se voltar contra nós.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Essa sensação estranha de algo errado que está em marcha, não encontra apoio em nada do que acontece. Talvez seja apenas uma fantasia, talvez algo que sua alma puxa de dentro do inconsciente coletivo. Apenas sinta.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

São muitas vontades se concentrando em sua alma e quase nenhuma oportunidade para as satisfazer. Você já deve ter ouvido que o caminho só começa quando você dá o primeiro passo. Pois bem, comprove esse provérbio.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Enquanto esse mar de sensações continuar sem se canalizar através de expressões concretas e atitudes práticas, você se aprofundará no sentimento de que nada pode ser feito, naufragando em sua própria vida interior.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Tudo poderia ser leve como ar e divertido como um crepúsculo belo, mas as pessoas complicam valorizando sentimentos que poderiam passar sem deixar rastros. Procure não se deixar contaminar com esse movimento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

As coisas concretas se resolvem através de atitudes práticas. Por isso, quanto antes você sair desse mundo de sensações e tensões que faz sua alma se ensimesmar em argumentações interiores, tudo ficará mais leve também.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Faça convites, em vez de impor nada a ninguém. Isso evitará que suas legítimas vontades sejam rejeitadas quando, na verdade, se fossem postas em marcha, todas as pessoas se beneficiariam com elas. Faça convites.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Quando parecer que o céu iria cair mesmo sobre sua cabeça e produzir um desastre global, respire fundo e faça esse exercício por alguns instantes, se abstraindo da realidade. Depois, você verá que é tudo mais leve.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

O tempo é amigo, procure aceitar esta premissa. Enquanto você tenta fazer com que tudo ande mais rápido, sem o saber, você trata o tempo como inimigo e aí tudo desanda. O tempo é amigo, construa um relacionamento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Você está no lugar certo, o momento é propício e a sensação de algo auspicioso estar em marcha confirma o que poderia ser tratado apenas como imaginação. Renove a fé no seu caminho, e siga em frente com tudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

A inação é o único pecado que seria melhor você não cometer agora, pois, assim se perderia toda a chance de expressar o que você pretende realizar, aproximando o sonho da realidade concreta. Por isso, em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Somos humanos, mas ao mesmo tempo temos pouca informação sobre o que isso significa. Em momentos como o atual, com tanta vida circulando através da alma de nossa humanidade, a ignorância provoca problemas desnecessários.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Equilíbrio não é uma dimensão na qual você se deita a descansar. Equilíbrio é um processo de ajuste constante, que requer a administração sábia das tensões, sem cair na tentação de fugir delas, como se fossem o demônio.