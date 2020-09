Confira o trailer de 'Histórias que importam', nova série da Netflix

CB Correio Braziliense

(foto: YouTube )

A Netflix divulgou o trailer da série Histórias que importam que estreia nesta quarta-feira (2/9) na plataforma. De acordo com o jornal Chicago Tribune, serão 12 episódios de cinco minutos, em que celebridades negras fazem a leitura de livros infantis de autores negros. Dentre as estrelas convidadas estão a atriz Lupita Nyong’o, o ator Caleb McLaughlin (Lucas, de Stranger things), a personalidade da televisão Karamo (do reality Queer eye), a atriz e autora Tiffany Haddish (Rainhas do crime, 2019), entre outros.



No vídeo de divulgação, o projeto é apresentado por Marley Dias, ativista e escritora de 15 anos de idade, que fundou o movimento #1000BlackGirlBooks (em tradução livre, mil livros de menina negra). Marley escreveu alguns livros sobre ativismo juvenil, justiça social e usa as redes sociais como forma de fazer mudanças na comunidade. Ela será anfitriã e produtora executiva da série.



Ainda de acordo com o portal Chicago Tribune, os livros lidos serão:



ABCs for girls like me, de Melanie Goolsby

Antiracist baby, de Ibram X. Kendi

Brown boy joy, de Thomishia Booker

Crown: an ode to the fresh cut, de Derrick Barnes

Firebird, de Copeland

I am enough, de Byers

I am perfectly designed, de Brown

I love my hair!, de Chicagoan Natasha Tarpley

Let’s talk about race, de Julius Lester

Pretty brown face, de Andrea e Brian Pinkney

Sulwe, de Nyong’o

The day you begin, de Woodson

We march, de Shane Evans





Confira a prévia de Histórias que importam