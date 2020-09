Sempre Gil

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

» Irlam Rocha Lima

Gilberto Gil é um dos artistas brasileiros com mais atuação em tempos de pandemia. Presenteou os fãs com nada menos que três lives, nas quais compartilhou o palco com a cantora Iza; os filhos (no dia em que comemorou 78 anos), Caetano Veloso, Milton Nascimento, Maria Gadu e Gabi Amarantos (em prol da saúde dos índios); lançou um vídeo com Chico Buarque, da gravação de Copo vazio, que fizeram há 20 anos; e ainda protagonizou um especial para a televisão francesa (Canal France 5), em sua casa de Araras, região serrana do Rio de Janeiro.

Agora, Gil lança, em parceria com a Biscoito Fino, um EP com seis músicas, que fizeram parte da setlist de Concerto de cordas e máquinas de ritmo, gravado em 2012, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com a participação da Orquestra Petrobras Sinfônica. À época, chegaram ao mercado CD e DVD, que deram origem à turnê que o cantor e compositor baiano fez pelo país, com passagem por Brasília, onde se apresentou no auditório master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

No EP, foram incluídas quatro canções de sua autoria: Quatro coisas, Expresso 2222, Um abraço no João (em homenagem a João Gilberto) e Lamento sertanejo, que compôs com Dominguinhos; além de Saudade da Bahia (Dorival Caymmy) e Up from the skies (Jimi Hendrix). O eterno tropicalista foi acompanhado pela banda formada por Jaques Morelembaum (violoncelo), Bem Gil (violão), Nicolas Kracik (violino) e Gustavo de Dalva (percussão). Sobre o projeto, Gil destacou: “Parti do conceito rítmico de máquinas eletrônicas, do encontro entre o moderno e o antigo, entre o pop e o regional, marcas do trabalho”. Além do EP, estão disponíveis, no perfil do YouTube da Biscoito Fino, o making of do DVD Concerto de cordas e máquinas de ritmo e o clipe do clássico Expresso 2222.