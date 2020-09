Risco maior de parto prematuro

CB Correiro Braziliense

(foto: Luis Acosta/AFP)

Um estudo publicado na revista especializada The British Medical Journal (BMJ) mostrou que mulheres grávidas com covid-19 podem precisar de cuidados médicos intensivos e dar à luz mais cedo. Os pesquisadores chegaram a essas conclusões após uma revisão de 77 estudos, ainda em andamento sobre o tema, ou seja, com dados atualizados constantemente. Os trabalhos científicos relatam dados diversos de 11.432 mulheres, como sintomas da infecção, resultados laboratoriais e radiológicos. Fazem parte da amostra grávidas e não gestantes, sendo que todas tinham suspeita ou confirmação de covid-19 na hora da internação.

Em comparação com não grávidas em idade reprodutiva, descobriu-se que as gestantes com covid-19 eram menos propensas a relatarem sintomas de febre e dores musculares (mialgia), mas apresentavam maior risco de precisar de internação em uma unidade de terapia intensiva (UTI). A probabilidade de parto prematuro também foi maior nessas mulheres, quando comparadas às grávidas em que a suspeita de covid-19 não foi confirmada.

Um quarto de todos os bebês nascidos de mães com covid-19 foi admitido em uma unidade neonatal, com necessidade de mais cuidados, e apresentou maior risco de admissão do que aqueles nascidos de mães sem a doença. Os cientistas, liderados por Shakila Thangaratinam, pesquisadora da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, defendem que os profissionais de saúde devem estar cientes de que grávidas com covid-19 podem precisar de acesso a cuidados intensivos e instalações especializadas de cuidados infantis.