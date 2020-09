'Totalmente demais': Lorena divulga foto de Lili e Germano em seu site nesta quarta (2/9)

CB Correio Braziliense

Nesta quarta-feira (2/9), em Totalmente Demais, Lorena registra Lili e Germano no restaurante e divulga a foto do casal em seu site, deixando Rafael furioso. Confira o resumo das novelas:



Malhação - Viva a Diferença



Lica afirma que Malu quer prejudicá-la e nega seu envolvimento com Bóris. Aldo garante a Dóris que deseja se tratar para ficar com Tato. Dóris convence Tato a dar uma nova chance a seu pai. Lica confronta Clara. Deco avisa a Keyla que está voltando para o Brasil. Malu investiga a troca de mensagens entre Lica e Bóris nas redes sociais. Samantha agradece a ajuda de Juca, e Jota se surpreende. Edgar e Marta discutem sobre Lica. Mitsuko desaprova o comportamento de Tina. Das Dores faz um jantar de despedida para Tato. Malu incita Edgar contra Bóris. Tato volta para a casa de Aldo.

Flor do Caribe



Alberto disfarça os cristais de diamante entre os de sal. Dionísio diz que o saco de diamantes deve ser colocado numa pasta, protegida por um código numérico, a ser revelado somente para Dom Rafael. Veridiana conta aos netos que pediu ajuda para descobrir o paradeiro de Maria Adília. Lindaura mostra a Samuel o anel que Alberto deu para Ester. Candinho e Dadá lamentam a ausência da mãe. Alberto chama Ester para visitar a velha mina do Grupo Albuquerque. Dom Rafael recebe a valise de Cassiano e avisa que só poderá liberá-lo para o Brasil após conferir os diamantes.

Totalmente demais



Arthur segue o conselho de Jojô e liga para Eliza. Sofia aproveita o aniversário de casamento de Germano e Lili para colocar seu plano de roubo em ação. Natasha permite que Jojô continue morando com Arthur. Carolina avisa a Eliza que ela terá que participar do jantar oferecido pelo governo uruguaio. Lorena registra Lili e Germano no restaurante e divulga a foto do casal em seu site, deixando Rafael furioso. Jojô incentiva Arthur a ir para o Uruguai. Sofia e Jacaré conseguem arrombar o cofre.

Fina estampa



Griselda conta para o delegado Paredes tudo o que Ferdinand fez contra sua família a mando de Tereza Cristina. Álvaro anuncia um concurso do quiosque, e Alberto ameaça terminar com Jackelaine se ela participar. Tereza Cristina chantageia Ferdinand para que ele tire a vida de Griselda. Esther impede Pedro Jorge de se aproximar de Vitória. Solange fica radiante ao ser fotografada pelo jornal Diário de Notícias. Baltazar reclama do desprezo de Crô. Wallace se emociona com o carinho de seus fãs. Amália e Rafael voltam de viagem. Celina e Beatriz seguem Esther para que Pedro Jorge conheça a irmã.

Chiquititas



Na casa de Carol, Junior consola sua irmã, que chora após Dani ter tirado dela uma boneca que estava ninando como se fosse um filho. No orfanato, Pata conta pra Rafa, Binho e Mosca que o casal francês quer adotá-la. Mosca diz que eles precisam fazer com que os franceses desistam de adotá-los para que não se separem. Carol diz que parece uma reação motivada por algum estímulo que ela já viveu e pergunta ao namorado se Gabi já esteve grávida. Junior diz que até onde sabe não, mas que sua família esconde tudo. Carol, que está prestes a se formar em psicologia, diz que o comportamento de Gabi indica que ela passou por um grave trauma. Em uma reunião, José Ricardo avisa aos empresários que um crítico irá ao Café pra avaliar a loja para o prêmio de melhores do ano. Armando diz que cuidará pessoalmente pra que tudo corra bem. Na hora do jantar com os franceses, Pata mastiga com a boca aberta, Mosca diz que a comida francesa não é bonita, Binho fala gírias e Rafa arrota. Tudo faz parte do plano deles para que o casal desista de adotar Pata. José Ricardo avisa os funcionários sobre o crítico que irá ao Café Boutique no dia seguinte. Ele lembra que se vencerem serão o único café a vencer por 7 anos seguidos. De volta ao jantar do orfanato, Rafa solta pum e Mosca arrota. Carmen perde o controle, bate na mesa e grita: “chega!”. Os franceses vão embora assustados com o comportamento das crianças. Carmen diz que irá castigá-los com a limpeza da cozinha e que se isso voltar a se repetir ela irá transferir um por um pra abrigos diferentes. Pata, Rafa, Binho e Mosca cumprem o castigo e limpam a cozinha. Na manhã seguinte, Mili acorda e vai correndo pro banheiro preocupada. As meninas estranham. Mili vai até o quintal e tenta lavar o shorts que dormiu. Ernestina aparece e pergunta o que a menina faz ali. Mili tenta disfarçar e diz que estava apenas lavando uma roupa de dormir que sujou, mas que já vai pra dentro. As crianças voltam da escola e combinam de ir ao quintal pra brincar de mangueira. Carol aprova a ideia e Mili fica preocupada. Chega ao Café Boutique o crítico.

Quando me apaixono



Matias começa a se envolver emocionalmente com Adriana embora ainda não tenha conseguido esquecer Renata e Honório pede ao sobrinho que não a faça sofrer.



Gonçalo quer descobrir quem é o pai do filho que Roberta está esperando para obrigá-lo a assumir a responsabilidade. Josefina entrega mais um cheque ao médico e diz que está na hora de dizer a Gonçalo que os remédios não estão surtindo efeito e que seu estado de saúde se agravou. Renata pergunta a Matilde por que a fazenda se chama “ A Bonita” e ela explica que é em homenagem à noiva do dono. Renata não reage de maneira suspeita e Carlos comenta o fato com Jerônimo. Matias pede a Roberta que esclareça para a família que ele não é o pai do seu filho. Ela diz que sua mãe jamais pode saber que Jerônimo é o pai. Constanza aceita que Adriana viva com ela e Honório.



Renata entra no quarto de Jerônimo e o beija apaixonadamente, mas ele a despreza. Renata, chorando muito, pergunta a Jerônimo por que mudou tanto com ela. Dr. Álvaro chega em casa completamente bêbado e quer forçar Karina a ter relações com ele. Renata sai para cavalgar pelos vinhedos e encontra Augusto. Ele a leva até a adega e explica como se produz o vinho. Jerônimo fica furioso ao saber que Renata saiu sem avisá-lo.

Cúmplices de um resgate



Lola pensa em vender Beijoca para conseguir dinheiro para ajudar o pai. Ermínio convida Flávia para almoçar com ele e seus pais. Lola chora após vender a peixe Beijoca. Sabrina se imagina casando com Matheus. Meire diz para Alicia que viu Lola vender seu peixe no prédio. Isabela volta para a cidade e se despede da família. Alguns instantes mais tarde, Isabela conta que pensou e que decidiu morar de vez no Vilarejo. Enquanto isso, em Goiânia, Manuela revela que não vai mais cantar na C1R.



O que a vida me roubou



José Luis machuca o pé acidentalmente e Montse não consegue ir ao encontro com Alessandro. Graziela chora por que sente seus filhos muito distantes dela e confessa a Carlota que não sabe como pode ganhar o carinho de Montse e Demétrio. Carlota é sincera com a cunhada e diz que não mudar sua maneira de ser eles nunca terão o amor de seus filhos. Adolfo conta a Maria que se encontrou com Victor e mandou um recado para Alessandro.

Apocalipse



Ricardo fala sobre a viagem ao Brasil com Stefano. Alan tenta se aproximar de Uri. Ele se surpreende ao ver Saulo na casa do irmão. Ricardo fala sobre a viagem com os familiares. André fala para Dudu que Ricardo Montana está a caminho do Brasil. Bárbara diz que não aceita a marca. André diz confiar em Guido. Saulo discute com Alan. Guido recebe a marca. Celeste e Chico falam sobre o casamento. Alan taca um copo em Saulo, mas não consegue atingi-lo e fica surpreso. Isabela sente ciúmes ao ver Ariela com Ricardo. Saulo pede para Uri manter a fé. Chico e Celeste se tratam com carinho. A sonda é espacial é lançada em direção ao asteroide. Benjamin grava o vídeo. Gideon e Tamar confraternizam com Oziel e Marta. Zoe mostra ter fé em Deus. Alan faz uma ligação e marca um encontro. Arthur e Bárbara noticiam o lançamento da sonda espacial. Alan encontra Dimitri, o matador de aluguel, e ordena o assassinato do próprio irmão. Uri e Dylan aguardam o choque da sonda com o asteroide. Ricardo chega ao Brasil e visita a delegacia. Ele ameaça Felipe, Jonas e Laodiceia. Benjamin e Brenda conseguem acessar o sistema do governo. A sonda espacial consegue atingir o asteroide, mas não consegue desvia-lo da Terra, fazendo com que ele se divida em milhares de partes.