Morre, aos 49 anos, o Dj de música eletrônica Erick Morillo

O Dj Erick Morillo, conhecido internacionalmente na cena da música eletrônica, morreu nesta terça-feira (1º/9), em Miami, nos Estados Unidos, aos 49 anos. Segundo informações da People, o departamento de polícia ainda está investigando a causa da morte do artista, que foi encontrado sem vida em casa.



Erick Morillo ganhou notoriedade com o single I like to move it, de 1993, trilha sonora dos filmes Madagascar. A faixa foi lançada por ele sob o nome artístico Reel 2 Real. Além disso, o Dj fazia diversas apresentações em casas noturnas e festivais de house music.



A morte do artista ocorreu, pelo menos, um mês após ele ter se entregado à polícia por denúncias de agressão sexual. De acordo com o Miami New Times, Morillo foi preso em 6 de agosto, mas acabou sendo solto.

O caso de assédio em questão, teria ocorrido no ano passado. A polícia local teria recebido uma ligação de uma mulher que teria sido estuprada na casa do Dj. Até ser preso neste ano, Morillo teria negado as relações forçadas com a vítima.

Personalidades relevantes da música mostraram solidariedade à morte do Dj e compartilharam publicações nas redes sociais.

@ErickMorillo, may you Rest In Peace. One of the best djs I've ever seen. You inspired me so much as this picture is clearly showing. Thank you for opening doors for so many of us. I’m gonna miss those long nights i used to spend in the DJ booth with you 15 years ago. pic.twitter.com/XJqEFCRBVZ