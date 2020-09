Ana Maria se recupera da pneumonia e volta ao 'Encontro' na quinta

CB Correio Braziliense

(foto: TV Globo/Reprodução)

A apresentadora Fátima Bernardes anunciou, na manhã desta quarta-feira (2/9), que Ana Maria Braga está recuperada da pneumonia, a qual foi diagnosticada no fim de semana. A loira tinha ficado afastada do programa Encontro, em que participa com um quadro gastronômico, para tratar a doença.

Já recuperada, Ana Maria retorna na edição de quinta-feira (3) do programa, ao lado do Louro José. “A Ana Maria está recuperada da pneumonia! Amanhã, ela e o Louro José já estarão de volta aqui com a gente, ao vivo. Que delícia, Ana, saber disso!”, comemorou Fátima Bernardes, ao vivo.

Ana Maria teria sido afastada para evitar piora no quadro clínico, visto que a pneumonia pode agravar as chances de contaminação pelo novo coronavírus.