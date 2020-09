Filme sobre prisão de Caetano Veloso estreia no Globoplay na segunda

CB Correio Braziliense

(foto: Uns Produções/Divulgação)

A prisão do cantor e compositor Caetano Veloso durante a Ditadura Militar, em dezembro de 1968, é narrada e relembrada no documentário Narciso em férias, que estreia nesta segunda-feira (7/9) no catálogo do serviço de streaming Globoplay. Mesma data em que o longa-metragem estreará no Festival de Veneza.

Os relatos de Caetano Veloso sobre o tempo em que passou na prisão embasam o filme, detalhando os quase dois meses passados na cela e, consequentemente, o exílio. O cantor ainda enfatiza as canções que marcaram o período de confinamento, os episódios vividos com o amigo Gilberto Gil, preso no mesmo dia.

O trabalho conta com produção de Paula Lavigne, direção de Renato Terra (Uma noite em 67) e Ricardo Calil (Cine Marrocos), e coprodução pela VideoFilmes.

Confira o trailer de Narciso em férias