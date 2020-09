Farlley Derze Trio é atração do Sextas Musicais desta semana

CB Correio Braziliense

Grupo terá no setlist músicas de Elvis Presley, Frank Sinatra, Stevie Wonder e Liza Minelli - (foto: Arquivo Pessoal)

Para abrir o mês de setembro, a organização do Sextas Musicais convidou o grupo Farlley Derze Trio para se apresentar no evento on-line, desta sexta-feira (4/9), às 20h, pelo canal da Casa Thomas Jefferson do YouTube.



O Farlley Derze Trio apresentará o show Tribute to American Music: Six decades of the 20th century, que tem a proposta de sintetizar 60 anos da música norte-americana em uma única apresentação — começando pela década de 1930 até os anos 1980.

O trio é formado pelo pianista Farlley Derze, o contrabaixista Oswaldo Amorim e o baterista Sandro Souza. Juntos há cinco anos, os artistas contam com repertório harmônico, composto por músicas brasileiras, francesas e americanas, além de obras autorais do pianista.

O grupo Farlley Derze trabalhou na música popular ao lado de grandes nomes da MPB, como Jorge Benjor, Lucinha Lins, Elza Soares, Jorge Aragão, Danilo Caymmi e Maria Rita Stumpf. Nas turnês pelo mundo, coleciona experiências nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e em países da América do Sul.

Para o tributo no CTJ Hall, o grupo terá no setlist obras de nomes como Elvis Presley, Frank Sinatra, Stevie Wonder e Liza Minelli.

Serviço



Sextas Musicais

YouTube. Nesta sexta-feira (4/9), às 20h. Apresentação de Farlley Derze Trio. Entrada franca.