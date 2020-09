Petição pede construção de estátua em homenagem a Chadwick Boseman

CB Correio Braziliense

(foto: AFP)

Como forma de homenagear o ator Chadwick Boseman, morto na última sexta-feira (28/8), foi criada uma petição on-line com o propósito de substituir um memorial dos Estados Confederados em Anderson, na Carolina do Sul -- a cidade natal do artista --, por uma estátua do intérprete de Pantera Negra.



Até o momento, o memorial é de natureza escravista. Portanto, a ideia é que o monumento seja retirado e, no lugar, seja colocada a estátua de Chadwick. O ator é uma figura muito forte para a luta contra o racismo, visível nos trabalhos artistas em filmes como James Brown, Pantera Negra e Destacamento blood.

No documento, o organizador da petição DeAndre Weaver, explica o motivo da ideia da substituição: “Acredito que a comunidade deve se unir para homenagear alguém de Anderson, na Carolina do Sul, que foi capaz de mudar a indústria do cinema. Ele abriu muitas portas para muitos jovens negros com seus papéis principais em filmes como Pantera Negra ou Marshall. É natural que a cidade natal honre o que ele fez. Não há necessidade de controvérsia política nesta decisão.”

Nos comentários da petição, que tem como objetivo obter 75 mil assinaturas, pessoas apresentam ainda mais motivos para que os visitantes do site também deixem seus nomes. “Chadwick Boseman seria um monumento substituto perfeito, porque ele representa os valores centrais de Anderson”, escreveu uma assinante nos comentários.