Inspirado em Wakanda, Akon City, projeto de Akon, tem início em Senegal

O cantor Akon, que ascendência senegalesa, planeja a construção de uma cidade futurista próxima de Dakar, capital do país africano, desde 2018, com inspiração em Wakanda, do filme Pantera Negra. Desde quarta-feira (26/8), o artista tem postado no Instagram fotos do design da Akon City e de reuniões com o governo, incluindo o presidente de Senegal, Macky Sall. O projeto terá 800 hectares e a primeira fase das obras começa em 2021.

Depois de anunciar a arrecadação de R$ 31 bilhões, o rapper informou no Instagram, nesta quarta-feira (2/9), que a primeira pedra, representando o início da construção, foi colocada em Mbodiène, vila que fica perto da capital do país. A fase um do projeto tem previsão para acabar em 2023, com 55 hectares construídos.

Objetivos



Com a ideia de atingir um desenvolvimento futurista e comunitário, com maior independência internacional, um dos desejos centrais de Akon é acolher afro-americanos que queiram deixar o país devido ao racismo. A cidade será um ponto de suporte tanto para os senegaleses, como também para mundo afora.

Akon City será dividido em distritos para que se alcancem os objetivos planejados. Entre eles estão o de entretenimento, voltado para construção de estádios, shoppings, cassinos, resorts, spas, o de residência; outro designado para os negócios e moradores, distrito para a cultura africana; outro para filmagens, tecnologia, educação e saúde. Tudo isso se junta ao fato de que o rapper deseja que a cidade seja ecologicamente sustentável, utilizando muito da energia solar.

Além disso, Akon também tem como plano a criação da própria criptomoeda da cidade futurista, que se chamaria Akoin, que poderia ser utilizada via smartphone. Existe, entretanto, a condição de que grande parte da população não tenha acesso ainda a tecnologia necessária para esse sistema.

Com o planejamento sendo dividido em fases, a Akon City tem inspiração em Wakanda, cidade do filme Pantera Negra, na Marvel, no que diz respeito a visibilidade no continente africano, design futurista, economia a nível global e preocupação comunitária com o povo residente de Senegal. As obras são previstas para finalizarem em 2030.