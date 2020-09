Cine Ceará anuncia nova data e recebe inscrições até 8 de setembro

CB Correio Braziliense

(foto: Primeiro plano/ divulgação)

Seguem até 8 de setembro de 2020 as inscrições para as mostras competitivas ibero-americanas de longa-metragem e brasileira de curta-metragem da 30ª edição do Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. O evento cultural será realizado de 5 a 11 de dezembro, em novo formato híbrido, presencial e virtual. As inscrições para o festival são gratuitas.



A programação presencial será em Fortaleza e seguirá as orientações das autoridades sanitárias no período do evento, conforme a necessidade de isolamento social. A programação virtual será transmitida pelo Canal Brasil, por meio da plataforma Canal Brasil Play, que disponibilizará durante 24 horas os filmes das mostras.

Podem ser inscritos na competitiva ibero-americana de longa-metragem filmes de animação, ficção, documentário ou experimental de produtores ou diretores ibero-americanos concluídos a partir de 2019 com duração mínima de 60 minutos. A competitiva brasileira é aberta a curtas-metragens nos gêneros ficção, documentário, animação ou experimental de até 25 minutos, concluídos a partir de janeiro de 2019, que não tenham participado do processo seletivo de outras edições do Cine Ceará.

Para participar, os interessados devem acessar o site, em que está disponível o formulário de inscrição on-line e o regulamento. Nas mostras competitivas serão reservados 30% de participação para mulheres diretoras.