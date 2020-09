Secec divulga resultado preliminar de admissibilidade do FAC On-line

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Bruno Peres/CB/D.A Press)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) publicou, nesta quarta-feira (2/9), o resultado preliminar da fase de admissibilidade do edital 2/2020, o FAC apresentações on-line. Os proponentes que tiveram projetos inabilitados, habilitados com glosa, ou com indicação de que é necessária alguma adequação poderão apresentar recursos no prazo de 10 dias, a contar de quinta-feira (3).

O edital faz parte do programa Conecta Cultura, que vem em auxílio do setor cultural durante o período de pandemia do novo coronavírus. Neste edital, o fundo distribuirá quase R$ 2.050.000 entre 107 projetos destinados a plataformas virtuais, nas linhas Qualificação Básica e Formação, Montagem de Espetáculos, Festivais On-line e Produção de Websérie ou Webcanal. Confira o resultado neste link.