No aniversário, Arnaldo Antunes revela curiosidades em podcast

(foto: Márcia Xavier/Divulgação)

No dia em que completa 60 anos, o músico Arnaldo Antunes participa do podcast Essenciais, da Deezer, e conta como tudo começou, as surpresas na carreira e a jornada enquanto artista solo.

Quando criança, em torno dos 15 anos, Arnaldo Antunes estudou com Paulo Miklos, que seria o futuro vocalista da banda Titãs. O artista, entretanto, saiu do grupo em 1992 para dar início a carreira solo, lançando o álbum Nome, acompanhado de VHS, livro e CD, que tinha uma proposta diferente do que costumava tocar com banda de rock. O músico revela o trauma do projeto não ter sido bem recebido pelo público, o deixando em alerta para próximos trabalhos.

Em uma nova aventura no início dos anos 2000, Arnaldo Antunes estava gravando um novo álbum produzido por Carlinhos Brown, que teria a participação especial de Marisa Monte. Deste processo, surgiu Tribalistas, com os sucessos Velha infância; Passe em casa, com Margareth Menezes; Carnavália; entre outros. O grupo foi vencedor do Grammy Latino e vendeu mais de três milhões de cópias.

Essenciais é um podcast da Deezer, que leva este nome por trazer artistas fundamentais na construção da música brasileira nos mais diversos gêneros. Além disso, a dinâmica do programa é voltada para história dos músicos, a discografia durante a carreira e curiosidades. A plataforma de streaming conecta 16 milhões de usuários do mundo inteiro.