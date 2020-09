Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (3/9)

OQ Oscar Quiroga

(foto: Stan Honda/AFP; CB)

LUA CHEIA E VAZIA

Data estelar: Lua Cheia em Peixes será Vazia das 11h35 até 17h23

Nunca comeces nem tampouco finalizes nada durante as Luas Vazias, e se estes períodos estiverem associados à fase Cheia da Lua, te mune de muito boa vontade para suportar a tensão que teus semelhantes e diferentes produzirem, porque, com certeza, os ânimos estarão muito alterados, e a inércia da ignorância tende a prevalecer. Durante as Luas Vazias, procura tomar distância do cumprimento de compromissos, mas, se não o puderes fazer, então dá continuidade ao que tiveres começado anteriormente. E, principalmente, considera a perspectiva de não agregares tensão a um cenário que não precisa mais, porém, ao contrário, te torna uma presença que irradie calma e concórdia, por estares ciente de que, nesse momento, o céu não dá suporte à objetividade e que, porque as pessoas não o sabem, ficam dando cabeçadas inutilmente.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Fazendo tudo direito e cumprindo todas as tarefas e obrigações, essa estranha sensação de que há algo errado em andamento passará e não deixará rastros atrás de si. Mantenha o foco no que importa, do ponto de vista concreto.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Querer expressar seus desejos é um movimento legítimo. Que haja pessoas capazes de intimidar sua expressão, isso é algo inevitável. Faça o possível para administrar essa tensão com sabedoria, pois, é tudo pertinente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

A ambiguidade pode ser incômoda, mas há momentos, como o atual, em que ela é a mais fiel expressão da complexidade do cenário. Nisso, você leva vantagem, porque sua alma lida com a ambiguidade desde que nasceu.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

As palavras ditas não podem mais ser recolhidas depois, porque quem as ouviu já se apropriou delas e não há como as arrancar da vida interior de ninguém. Palavras não são meras modulações de ar, são poderes.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Você pode se acomodar no mundo que conquistou, mas sempre haverá algo em sua alma instigando para que essa acomodação não se transforme em inércia. Caberá a sua alma decidir, no íntimo do coração, o que fazer com isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Combinar tudo direito com as pessoas envolvidas, sem deixar nenhuma ponta solta provocada por segredos, só assim você vai garantir que as coisas se processem com relativa calma. Sem isso, os conflitos aparecem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Tudo que acontece impressiona demais sua alma, tanto que parece perder a força habitual e deixa de reagir. Isso, apesar de incômodo, pode se mostrar providencial, já que elimina a possibilidade da precipitação.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

O bem do maior número possível de pessoas envolvidas, essa é a maior garantia de que seus desejos particulares serão satisfeitos e de que, como resultado, não haja relacionamentos postos em perigo por isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Seguir em frente ou deter o impulso? Não se pode saber antecipadamente qual seria o melhor resultado a obter por meio da atitude. Por isso, só resta se atrever, apostar com confiança, e ver o que acontece.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Ideias boas precisam ser postas sobre a mesa e discutidas, mesmo que ao fazer isso você tenha de ouvir questionamentos. Sua alma não aprecia ser criticada nem contrariada, mas às vezes isso é necessário.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Ainda que esteja tudo bem e que aos olhos de outrem sua vida seja invejável, mesmo assim você sentirá o chamado a se encrencar, seja no bom sentido da palavra, ou no mau sentido também. Decisões que serão tomadas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

A questão de os relacionamentos nunca estarem no grau de harmonia e leveza que sua alma pretende, depende menos do que as pessoas fizerem e muito mais de como você recebe tudo que acontece. A mudança está em você.