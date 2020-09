Cada uma na sua tela

PI Pedro Ibarra* PI Pedro Ibarra*

O mercado dos serviços de streaming está em franca ascensão. Mais plataformas estão chegando com novidades e criando uma competição para conquistar novos usuários. Ao final de 2020 no Brasil, estarão disponíveis nove opções diferentes de serviços de streaming de filmes. Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, HBO Go são os mais populares streamings da atualidade e receberão companhia.

Com a entrada da Disney +, Apple TV + e eventuais mudanças nos streamings presentes no mercado, fica cada vez mais complexo se manter atualizado — além do custo mensal. Assim, o Correio delimita o que cada uma das plataformas têm a oferecer o de melhor e em qual nicho elas se adequam melhor.

» As gigantes do Streaming

Netflix

A maior em número de assinantes no país, tendo passado inclusive os números da televisão a cabo, segundo um levantamento do site internacional Business Insider, é a mais consolidada no mercado, além de ter força no tamanho e variedade do catálogo. A plataforma mescla boas produções originais com programas e filmes licenciados populares. A Netflix é a opção mais eclética e popular do mercado internacional que investe no Brasil. São três planos, de R$ 21,90, R$ 32,90 e R$ 45,90, com diferenças em qualidade de imagens e telas simultâneas. Se destacam, atualmente, séries como Stranger Things e Ozark, que, além de muito assistidas, têm força nas premiações. Nos filmes Roma, História de um casamento e O irlandês se destacaram e receberam Oscar recentemente. No último Emmy, produções Netflix tiveram, ao todo, 160 indicações. Na edição mais recente do Oscar, a plataforma recebeu

24 indicações.

Amazon Prime Video

O streaming da empresa que atua em diversas frentes é um sucesso no Brasil, com aclamadas séries originais e um forte catálogo de licenciados. O que destaca o streaming é o preço, um plano de R$ 9,90 dá acesso não só ao Prime Video, mas a outras vantagens em mercados que a Amazon investe. Por enquanto detentora de filmes da Disney e da Marvel, além de licenciados como How I met Your Mother e Seinfeld, a Prime Video também tem uma equipe criativa forte e viu a série Marvelous Ms. Maisel como a segunda mais indicada entre todas as produções do último Emmy. O filme Manchester beira-mar foi o primeiro longa de streaming a concorrer ao Oscar de Melhor filme.

» Eles estão chegando

Disney +

A plataforma que une as produções encabeçadas pela Disney chega ao Brasil em 17 de novembro. Além de todo o catálogo que envolve produções Disney, Pixar, Marvel e National Geographic, o streaming ainda apresentará filmes e seriados exclusivos, com muito apelo. The Mandalorian emplacou indicação para Melhor Série de Drama no Emmy, e A Dama e O Vagabundo estreou internacionalmente e chega com o novo serviço. Outros lançamentos, como as séries Falcão e Soldado Invernal, WandaVision e mais uma produção Star Wars, por exemplo, estão por vir. A plataforma custará R$ 28,99 quando

chegar ao Brasil.

HBOMax

A HBO está presente em formato streaming no país, mas a alteração vai elevá-la a outro patamar no que diz respeito a competição entre os gigantes. Como na HBO Go, estão disponíveis majoritariamente produções e coproduções do canal a cabo, na mudança, os produtos da Warner, como Friends, Um maluco no pedaço e produtos da DC Universe, além de Game of Thrones e Westworld. A HBO é muito consolidada no mercado, e, só em 2020, teve 107 indicações ao Emmy, com Watchmen na liderança entre todas as produções concorrendo a 26 estatuetas. Ainda não há preço ou data de lançamento no Brasil, mas a previsão é 2021.

Apple TV +

O serviço de streaming não vem para ser um gigante em conteúdo ou licenciados, mas se ancora em grandes estrelas para as produções originais, e se mostrou forte em temporadas de premiação. Jennifer Aniston, Chris Evans, Oprah Winfrey, Tom Hanks, Jason Momoa e, mais recentemente, Bill Murray, aparecem entre os nomes de peso em produções originais. A plataforma conseguiu 18 indicações no último Emmy e está cotada para concorrer ao Oscar com o longa On the rocks, de Sofia Coppola. O valor é atrativo — R$ 9,90 mensais —, mas as funcionalidades são mais úteis em aparelhos Apple ou compatíveis.

» Representante brasileiro

Globoplay

“Somos a plataforma com maior quantidade de conteúdo nacional”, afirma Erick Brêtas, diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo. Dentro do mercado nacional, a Globoplay funde a maior cadeia de canais do país com um catálogo de produções originais e licenciados exclusivos. Assim, seja com novelas históricas, programas como BBB, ou com séries como Killing Eve, o streaming é muito forte com o público brasileiro e ainda tem a opção gratuita por ser um canal. São dois planos, um de R$ 22,90 com acesso à plataforma e outro de R$49,90 que dá acesso a programação ao vivo de todos os canais Globosat.