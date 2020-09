'Totalmente Demais': Carolina tira fotos de Rafael e Eliza juntos nesta quinta (3/9)

CB Correio Braziliense

Carolina tira fotos de Rafael e Eliza, insinuando que os dois estão juntos, no episódio desta quinta-feira (3/9), de Totalmente Demais. Arthur irá se revoltar ao entrar no quarto de hotel de Eliza e vê-la dormindo ao lado de Rafael. Confira os resumos:

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição

Malhação - Viva a Diferença



Classificação indicativa 12 anos





Iolanda, assistente social indicada por Dóris, se apresenta a Aldo e Tato. Clara ouve Malu dizer a Edgar que Bóris assediou Lica. Fio, Benê e Keyla organizam a festa de despedida de Ellen do Cora Coralina. Edgar avança contra Bóris, que exige seus direitos de defesa. Tina e Felipe se preocupam com o estado de Lica. Tato cozinha para Aldo. Guto alerta Tina e Felipe sobre a armação de Malu contra Lica e Bóris. Samantha sofre com a rejeição de Anderson. Aldo se emociona ao contar para Tato sua história com Roney. Lica e Marta descobrem que Bóris está sendo acusado de assédio.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos





Cassiano parte para a propriedade de Dom Rafael. Juliano avisa a Quirino que Doralice está interessada nele. Zuleika incentiva Doralice a se declarar para Quirino. Ester devolve o anel que era de Helga para Dionísio. Alberto presenteia Ester com duas passagens aéreas para a lua de mel dela e de Cassiano no Caribe. Ester pede a Samuel que faça o anel de noivado dela e de Cassiano. Dom Rafael descobre que os diamantes foram misturados a cristais de sal e resolve manter Cassiano refém. Cassiano é preso.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos





Sofia avisa a Jacaré que não irá embora antes de se livrar de Eliza. Ela pede ao namorado que venda as joias roubadas do cofre e providencie seus passaportes falsos. Carolina incentiva Rafael a adulterar a bebida de Eliza. Carolina tira fotos de Rafael e Eliza, insinuando que os dois estão juntos. Arthur se revolta ao entrar no quarto de hotel de Eliza e vê-la dormindo ao lado de Rafael.

Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos



Henrique avisa a Danielle que Celina levou Pedro Jorge até a Fio Carioca. Paulo tenta convencer Esther a deixar Pedro Jorge conhecer Vitória. Enzo é chamado para fazer uma campanha como modelo. Quinzé reconhece a mulher que o dopou. Wallace chama Dagmar para fotografar com ele. Alberto explica a Guaracy por que implica com a cozinheira do Tupinambar. Pereirinha revela que a única mulher de quem gostou foi Griselda. Álvaro e Zambeze ficam satisfeitos com o sucesso do concurso. O delegado Paredes coloca Quinzé frente a frente com a mulher que participou do atentado contra sua vida.



Chiquititas



Classificação indicativa livre





As meninas colocam biquíni pra irem brincar no quintal. Mili diz que irá de shorts. No Café Boutique, Armando insiste demais em agradar o crítico. Um rapaz pede pra Letícia lhe servir algo que ela ache que irá surpreendê-lo. A garçonete fica admirada com o jeito gentil do cliente. As crianças esperam encher a piscina enquanto comem churrasco. No Café Boutique, o homem levanta e diz que Armando é muito chato. Ele pede desculpa ao senhor Rui (nome do crítico). O homem diz que não é crítico e muito menos se chama Rui. Armando se pergunta quem é o crítico então. Enquanto isso, o outro rapaz agradece Letícia pela indicação e diz que adorou o café. Ela diz que é um prazer ver os clientes satisfeitos e ele garante que voltará mais vezes. No orfanato, as crianças insistem pra Mili entrar na piscina. Carol estranha o comportamento e vai atrás da pequenina pra checa o que acontece. Mili diz que virou mocinha e que está com vergonha. A garota diz que não quer que ninguém descubra isso. No pátio, as meninas conversam e acham que Mili virou mocinha. Bia não aguenta e assim que Mili chega ao pátio pergunta na frente das demais se ela virou mocinha. Os meninos escutam a conversa atrás da porta e ficam achando que Mili está com uma grave doença. Eles questionam as meninas sobre o que Mili têm. As Chiquititas dizem que prometeram guardar segredo e não dirão nada. Mosca vai ao quarto das meninas para falar com Mili. A garota corre pra guardar seu pacote de absorventes antes dele entrar. Os meninos acham que Mili vai morrer e que ninguém conta nada pra eles. No quarto das meninas, os meninos levam flores pra Mili. Eles dizem que sabem que ela vai morrer em poucos dias. As meninas gargalham, pois os meninos confundiram tudo o que escutaram escondidos atrás da porta. Mili decide contar a verdade pra eles e revela que virou mocinha. Na mansão dos Almeida Campos, chega a prima de Carmen com o filho. Trata-se de Mariana (Claudia Cavalheira) com o filho Eduardo (Filipe Bragança) – estreia do personagem Duda. O garoto vê Gabi e pergunta: "essa que é a prima louca?". Mariana repreende o filho. Mais tarde, Mariana conta pra Carmen que irá pra Europa a trabalho e deixará Duda, o Eduardo, com eles. O menino faz constantes malcriações e responde a própria mãe. No orfanato, Mosca pede desculpa pra Mili por ter feito a amiga contar seu segredo.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos





O médico, cumprindo o trato que fez com Josefina, diz a Gonçalo que sua esposa está morrendo. Karina está arrasada com o comportamento do marido e pede a Matilde que a deixe passar a noite em sua casa. Quando o padre pede explicações a Álvaro sobre seu comportamento, ele muda a versão dos fatos, afirma que sua mulher está louca e diz que ela agora está espalhando na cidade que ele é um alcoólatra. Carlos exige que Jerônimo lhe conte o que está acontecendo entre ele e Renata. A amizade com Augusto está trazendo mais problemas para Renata. Roberta está “supostamente” desaparecida, mas isso faz parte do plano de Josefina para ter Gonçalo e Matias em suas mãos. Ao saber que sua irmã está grávida, Renata pergunta a Jerônimo se ele é o pai. Jerônimo nega e jura que não teve intimidade com Roberta. Roberta continua sendo extorquida por Diego, que exige o cargo que ela lhe prometeu na empresa. Ele dá um mês a Roberta para que cumpra sua promessa pois caso contrário todos saberão o tipo de mulher que é.



Gonçalo teme que o pai do bebê seja um homem casado. E, preocupado com a saúde de Josefina quer que ela tenha a filha e o neto a seu lado antes de morrer. Adriana pede um tempo a Constanza e Honório antes de ir viver com eles. Antônio planeja comprar uma casa para viver com Regina depois do casamento. Lázaro troca socos com o Dr. Álvaro por ter agredido Karina. Augusto fica furioso quando Álvaro admite que violentou a esposa. Renata acredita compreender o comportamento do marido ao saber do suicídio de seu irmão. Quando comenta com ele, Jerônimo reage com violência e exige que ela fale de “A Bonita”.





Cúmplices de um resgate



Classificação indicativa livre





Os Cúmplices visitam o autódromo de Goiânia de carros antigos após o show. Flavia diz para Ermínio que não está preparada para iniciar um relacionamento sério e termina com ele. Frederico e Lurdinha armam um plano para tentar desmascarar Tomas. Alicia cobra de Vicente uma resposta sobre o programador ter fugido com o dinheiro do projeto. Flora promete ajudar Frederico a desmascarar Tomas para Otávio.

O que a vida me roubou



Classificação indicativa de 14 anos





Depois de contornar a situação com José Luis, Montse vai se encontrar com Alessandro. Montse se declara para Alessandro e diz que ele é o grande amor de sua vida. Os dois fazem amor. Alessandro conta a Victor que esteve com Montse e que o encontro foi muito emocionante. Rosário pede a Montse que não conte a José Luis que Alessandro está na cidade.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos





Ricardo visita a redação do telejornal. Benjamin conclui a gravação do vídeo. Ricardo é entrevista por Arthur e Bárbara. Dudu assiste ao vídeo feito por Benjamin. Arthur questiona a audácia de Bárbara. Dylan teme a fúria de Ricardo. Alan dá satisfação ao vilão. Dylan estranha a presença de Dimitri ao lado de Uri. Bárbara noticia o fracasso da sonda e avisa que haverá uma chuva de meteoros. André lamenta o ocorrido. Bárbara discute com Arthur. Ricardo dá uma nova chance a André e pede para falar com Uri. Benjamin acompanha as notícias. Ricardo esbraveja com Uri. Henrique discute com Dudu. Estela aconselha Talita a receber a marca. Uri e Dylan seguem trabalhando. Natália fala sobre Dylan com Zoe. Arthur e Bárbara dão as últimas notícias sobre a chuva de meteoros que se aproxima. Ricardo autoriza Uri e Dylan a viajarem. Ariela tenta acalmar o Anticristo. Saulo pede para acompanhar Uri e Dylan até o Brasil.