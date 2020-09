Viola Davis compartilha obra de artista plástico em Trindade, no Goiás

CB Correio Braziliense

A obra de Fábio Gomes ficou mundialmente conhecida - (foto: Fábio Gomes)

Uma obra do artista plástico Fábio Gomes em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia, ficou mundialmente conhecida, depois de ser compartilhada pela atriz de Hollywood Viola Davis e pela mãe da cantora Beyoncé, Tina Knowles. Fábio fez um painel, que estampa um muro da cidade, com o rosto de uma mulher negra com um "cabelo" feito pelas folhas de uma árvore.



A vencedora de Oscar, Viola Davis, replicou a imagem no Instagram e disse que "amou".



Tina Knowles, que tem mais de dois milhões de seguidores, também repostou e disse que foi "um jeito bonito de usar uma árvore".



Ver essa foto no Instagram What a beautiful way to use a tree!!!?? Uma publicação compartilhada por Tina Knowles (@mstinalawson) em 25 de Ago, 2020 às 4:10 PDT

O artista fez a pintura embaixo das folhas de um pé de acerola, dando a impressão de ser o cabelo da mulher retratada. A obra traz um rosto delicado e marcante. A inspiração, segundo o muralista, em entrevista à TV Anhanguera, surgiu ao observar o pé de acerola plantado há 20 anos no quintal de uma casa.