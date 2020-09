Show do cantor Vitão em Brasília é remarcado para 19 de setembro

CB Correio Braziliense

O artista apresenta a Tour Ouro na capital - (foto: Bruno Trindade)

O Festival Drive-in, montado no Aeroporto Internacional de Brasília, confirmou, nesta quinta-feira (3/9), a data do show do cantor Vitão para 19 de setembro. Anteriormente, a equipe do evento havia anunciado a apresentação da Tour Ouro para o dia 26 do mesmo mês. O artista fará uma apresentação em modelo drive-in a partir das 21h30.



As atividades do Festival Drive-in foram encerradas em 2 de setembro e o show do Vitão será uma sessão extra, devido ao cancelamento da apresentação do artista, agendada inicialmente para 30 de agosto. De acordo com a assessoria do evento, o show precisou ser remarcado, pois Vitão estava com “laringite aguda”.

Aqueles que têm ingresso poderão utilizá-lo para a entrada no show do dia 19. Para o público que deseja comprar a entrada, basta acessar o site Sympla.

Serviço

Tour Ouro - Vitão

Festival Drive-in, Aeroporto Internacional de Brasília. Sábado, 19 de setembro, às 21h30. R$ 190 inteira, R$ 133 BRBCARD (carro com até 5 pessoas). Classificação indicativa livre.