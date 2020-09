Disney+ anuncia nova temporada de 'The Mandalorian', da saga Star Wars

CB Correio Braziliense

A série The Mandalorian, do universo Star Wars, faz parte do acervo Disney+, que conta com produções próprias, da Marvel, Pixar e National Geografic - (foto: Nick Agro/AFP)

A segunda temporada da série The Mandalorian chega à plataforma de streaming Disney + ainda este ano. Indicada ao Emmy, a produção é a primeira live-action da saga Star Wars. A estreia mundial está marcada para 30 de outubro. Contudo, na América Latina, só estará disponível a partir de 17 de novembro, data do lançamento da plataforma na região.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx — The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020

O objetivo do programa de TV é apresentar a história de um mandaloriano que vive uma grande aventura. Em um primeiro momento, o homem, que também é um caçador de recompensas, precisa capturar um bebê Yoda. No entanto, ele prefere proteger a criança e fugir com ela.

Catálogo

A partir do lançamento do serviço on-demand Disney + no Brasil, títulos pertencentes à The Walt Disney Company serão disponibilizados apenas na plataforma do estúdio. Ou seja, clássicos da Disney, live-actions, filmes da Marvel e a saga Star Wars, por exemplo, estarão disponíveis para o público apenas no catálogo Disney + e não farão mais parte de outros serviços de streaming.