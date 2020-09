Ayrton Senna terá série ficcional produzida pela Netflix

CB Correio Braziliense

Até hoje, Senna é considerado pela Fórmula 1 o piloto mais veloz que existiu - (foto: AFP)

A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (3/9), a produção de uma série sobre a vida do ídolo brasileiro e piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Com um olhar mais íntimo e biográfico, a obra será feita pela produtora Gullane junto com a família do piloto. Os episódios vão contar a infância de Senna, os bastidores de momentos marcantes da carreira até o acidente que provocou a morte do piloto em 1994.

As gravações terão como ponto de partida o início da carreira do piloto, quando Senna vai para Itália competir. As filmagens, entretanto, também trarão a casa na Grande São Paulo, com acesso concedido pela família, onde o ídolo da Fórmula 1 passou a infância. A linha biográfica mostrará a superação de obstáculos, tristezas, alegrias, conquistas e também quem era Ayrton Senna por trás das competições.

Ayrton Senna (foto: Acervo memorial Senna Brands/ Divulgação)

O brasileiro é considerado pela Fórmula 1, até os dias atuais, o piloto mais veloz que existiu. Ele quebrou recordes, inspirou gerações, incentivou o esporte e alcançou 80 pódios entre 1984 e 1994. “Senna une o Brasil” afirma Fabiano e Caio Gullane, fundadores da produtora que reúne grandes sucessos de produção audiovisual no Brasil.

A minissérie terá o total de oito episódios, que prometem uma imersão na vida de Ayrton Senna, e será gravado em inglês e português. A previsão de lançamento é para 2022.