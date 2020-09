Festival É Tudo Verdade chega a fase competitiva em setembro

CB Correio Braziliense

(foto: YouTube)

De 24 de setembro a 4 de outubro ocorrerá a segunda etapa da 25ª edição do Festival Internacional de Documentários, É Tudo Verdade 2020 (It's All True). O evento se iniciou com a fase não competitiva entre março e abril e está sendo realizada no formato on-line.



A parte dois do festival será competitiva e exibirá em torno de 60 títulos de forma gratuita de mostras competitivas, projeções especiais, no foco latino-americano e no ciclo paralelo "O estado das coisas", apresentando ainda a 17ª edição da Conferência Internacional do Documentário, em parceria com o Itaú Cultural. A programação completa das atividades será anunciada a partir de 9 de setembro.



A mostra foi criada pelo jornalista Amir Labaki, que, desde 2004, dirige, escreve e apresenta o programa homônimo ao festival, no Canal Brasil. “O Festival é sobretudo uma congregação de pessoas para conviver assistindo e discutindo filmes de excelência e referência histórica. A essência da atividade presencial está hoje inviabilizada no Brasil como em outras partes do mundo ainda sofrendo os efeitos deletérios da pandemia”, afirma o diretor-fundador por meio de nota. Amir é formado em cinema pela Escola de Comunicações e Artes da USP e escreveu 13 livros sobre cinema.

“Mesmo que até a data de início do festival haja uma reabertura das salas por razões econômicas, persistirão questionamentos quanto à segurança sanitária em níveis públicos tão elevados de circulação da covid-19 entre nós. O É Tudo Verdade não pode ser um fator de risco para ninguém. Assim, preparamos com nossos parceiros um festival virtual com o padrão de qualidade de sempre, sempre gratuito, mas neste ano em circunstâncias excepcionais”, completa Labaki.



O É Tudo Verdade 2020 teve a edição presencial adiada em março deste ano, às vésperas da realização, devido à emergência epidemiológica. Por esse motivo, o festival foi dividido em duas etapas. A primeira, não competitiva, ocorreu entre 25 de março e 15 de abril. Para mais informações acompanhe as páginas no perfil Instagram, no YouTube e no site oficial do festival.