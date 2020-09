Redley Garagem está com inscrições abertas para todo o país

CB Correio Braziliense

(foto: Multiverso Comunicação/Divulgação)

Com o objetivo de dar visibilidade à artistas plásticos e audiovisuais independentes, a 4ª edição do Redley Garage agora permite inscrições de todo o Brasil. Ao todo, serão 24 selecionados para participar das oficinas que serão ministradas on-line, e depois de uma exposição à céu aberto em muros e empenas de toda a cidade do Rio de Janeiro.

A mostra ocorre em 19 de outubro, após o período de incubação, em que os selecionados serão imersos nas mentorias. As inscrições para o evento devem ser feitas por meio do site do Redley Garagem até 14 de setembro. Os selecionados poderão participar das oficinas e bate-papos gratuitamente.

Nesta edição, os mentores participantes são: a VJ internacional e brasiliense Grazzi; o bacharel em design gráfico Bruno Zambelli; o cofundador do Copa Studio Zé Brandão e o fotógrafo Fernando Schalepfer.