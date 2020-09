Inspirado em poema de Drummond, 'O último poema' chega ao streaming

CB Correio Braziliense

Cena do documentário 'O último poema' - (foto: Lança filmes/ divulgação)

A história da troca de correspondências entre o escritor Carlos Drummond de Andrade e a professora do Rio Grande do Sul, Helena Maria Balbinot é a ação que impulsiona o documentário O último poema, de Mirela Kruel. A produção foi lançada nas plataformas de streaming Sky, Net Now e Vivo Play.



Helena Maria Balbinot se correspondeu durante 24 anos com o poeta brasileiro. O filme revela parte da correspondência e adentra no universo particular dos amigos por meio de cenas poéticas.

O longa conquistou o prêmio de Melhor documentário de arte no Festival de Cine de Bogotá de 2015. Também participou do 44ª Festival de Cinema de Gramado na Mostra de longas gaúchos e do 3º Festival Internacional de Cinema de Mulher (CINEFEM), no Uruguai.

Lançamentos futuros

Mirela Kruel vai lançar, em 2021, o longa-metragem Extermínio, que faz um recorte das histórias de vida de três mulheres transsexuais no interior do Brasil. As três personagens têm algo em comum além das circunstâncias da vivência trans: são amigas de Nicole, mulher trans tragicamente assassinada em 2016 no interior do Rio Grande do Sul.