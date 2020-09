Filmagens de 'Batman' param de novo após caso de covid-19

AF Agência France-Presse

(foto: Reprodução/Youtube)

As filmagens do novo filme do Batman, estrelado por Robert Pattinson, foram interrompidas no Reino Unido depois que um caso de covid-19 foi registrado no set, informou a Warner Bros. A produção do filme de Matt Reeves havia recomeçado há poucos dias.

"Um membro da produção de 'Batman' testou positivo para covid-19 e está isolado, seguindo os protocolos estabelecidos", disse o estúdio em nota enviada à AFP. "As filmagens estão em hiato".

A Warner não deu detalhes sobre a pessoa doente nem previsão de quando será retomada a produção, que foi paralisada em março na metade das filmagens por conta da pandemia.