Beyoncé fecha estúdio de televisão para gravação misteriosa

(foto: AFP / Gabriel BOUYS)

A cantora Beyoncé fechou um estúdio de televisão para uma gravação até então misteriosa. Segundo o portal Page Six, a artista alugou o estúdio de televisão LTV, em Nova York e teria passado quatro dias empenhada no projeto.

Depois dos grandes sucessos lançados pela idealizadora de Black is king, com exclusividade para o Disney+, as expectativas para o novo projeto estão altas. “É um grande estúdio com dois edifícios separados. A coisa toda foi fechada para Beyoncé para que ninguém pudesse entrar”, disse o portal em publicação.

O estúdio teria sido fechado e todas as equipes que lá trabalham receberam “férias” durante o tempo de gravação na parte alugada. Ainda de acordo com a coluna americana, Beyoncé e a produção foram procurados para falar mais sobre o novo projeto, mas não quiseram se pronunciar.

Beyoncé e o marido Jay-Z possuem uma mansão em East Hampton, a cidade onde o estúdio fica localizado. Em 25 de agosto, o casal foi flagrado em um iate na região com o CEO do Twitter, Jack Dorsey.