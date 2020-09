Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (4/9)

OQ Oscar Quiroga

(foto: Stan Honda/AFP; CB)

A DIGNIDADE DAS INICIATIVAS

Data estelar: Vênus e Marte em quadratura; Lua míngua em Áries.

Não importa quantas cabeçadas inúteis tenhas dado nos dias anteriores. Não importa quantas jacas tenhas pisado nem tampouco o quanto, agora, tenhas ressentimentos e te arrependas pelos exageros dramáticos em que tenhas te envolvido. Nada disso tem valor se não tomas alguma iniciativa para superar o imbroglio. Errar é humano, tu sabes disso, mas consertar os erros cometidos também é humano, assim como também ficar remoendo ressentimentos e estendendo os dramas com teimosia. Tudo isso é humano. Mas, principalmente, é humano ter uma paleta diversificada de opções, mediante as quais, ou impões uma dinâmica que te tire do atoleiro, ou decides te enfiar ainda mais profundamente no terreno movediço, para, depois, te queixares com ar poético e melancólico de o quão difícil é a vida. Tomar iniciativas te dará mais dignidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Como acomodar as diretrizes discordantes no mesmo cenário? Pois bem, este é o desafio que você tem em mãos, e será melhor se debruçar sobre ele para encontrar uma maneira sábia de lidar com ele. Nada de precipitação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

A insegurança impera e seria melhor você nem tentar se livrar dela, porque corre o risco de ela só aumentar. Deixe passar, deixe que a insegurança seja como um vento, que não se sabe de onde nem para onde vai.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

A maneira com que você quer conduzir as coisas nesta parte do caminho está em conflito com as orientações que as pessoas lhe dão. Haverá lugar para acomodar todos os anseios discordantes? Esse é o desafio.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

É hora de testar a eficácia das orientações recebidas e se preparar para mudar tudo, se a prática não confirmar a teoria. Isso, com certeza, não vai ajudar a consolidar simpatias, muito pelo contrário. Não importa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

O conhecimento que dava a você segurança e consistência em outros tempos não é mais o mesmo, porque o mundo mudou numa velocidade vertiginosa e, muito provavelmente, sua alma não acompanhou esse ritmo. Mudanças.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Todos os ingredientes estão certos e disponíveis, mas não há concórdia suficiente entre as pessoas para que esses sejam utilizados devidamente. Neste momento, seria sábio não colocar mais lenha na fogueira.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Facilitar não é o mesmo que concordar com tudo e, se você discorda, seria sábio encontrar uma maneira de apresentar suas argumentações, para driblar as imposições e precipitações que estão à beira de acontecer por aí.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

O que importa mesmo nesta parte do caminho é que suas práticas comportem suas teorias, porque se houver qualquer divergência entre umas e outras, você vai acabar mal na foto, e isso é algo que precisa ser evitado.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Você verá que nem sempre chega antes quem queima a largada, se precipitando à ação. Isso servirá para ter um pouco mais de presença de espírito daqui para frente, e saber esperar pelo momento adequado de agir.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

O que as pessoas querem que você não tem quase nada a ver com o que você quer fazer, nem muito menos com os resultados que pretende obter. Essa tensão há de ser administrada com a maior sabedoria possível. Passa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Há urgências que precisam ser supridas e isso não abre espaço para conversas, porque essas atrasariam o processo com argumentações, opiniões e questionamentos. Mesmo que de forma atrapalhada, entre em ação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Conselhos e opinião, todo mundo se precipita a oferecer, mas nem sempre as orientações são sábias. Este é o momento em que sua alma fica temporariamente atordoada, ao querer valorizar o que as pessoas pensam e dizem.