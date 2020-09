Gretchen vai casar pela 18ª vez e cerimônia terá máscaras e álcool em gel personalizados para os convidados

Dd Diário de Pernambuco

(foto: Reprodução/Twitter )

Nem a pandemia do novo coronavírus vai impedir a rainha do rebolado - e também da internet! - de subir ao altar novamente. Indo para o seu 18º casamento, Gretchen teve que se adaptar para trocar os votos com o seu eleito, o saxofonista Esdras de Souza.

Cerimônia e festa estão marcadas para o dia 30 de setembro e acontecerão em Belém do Pará, cidade onde a cantora atualmente vive com o noivo. O enlace contará com 100 convidados, que assistirão ao casamento com distanciamento entre as cadeiras. Todos receberão, na entrada, máscara e álcool em gel personalizados para a ocasião.

A união vai acontecer em uma ilha fluvial, às 16h30, em pleno pôr-do-sol e a noiva vai chegar ao local em um pequeno barco a motor, conhecido na região como "popopo" - o nome é uma referência ao barulho que ele faz. Com um detalhe: toda a produção da cantora para o seu enlace será feita a bordo do veículo. Ela desembarcará direto para a cerimônia.