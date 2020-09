Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (5/9)

OQ Oscar Quiroga

(foto: Stan Honda/AFP; CB)

ALINHAMENTO AOS PRINCÍPIOS

Data estelar: Mercúrio ingressa em Libra; Lua míngua em Áries.

Enquanto as iniciativas que tomares para consertar erros e exageros demonstrarem consideração pelas pessoas com que te relacionas, podes ter certeza de que conquistarás benefícios firmes e sólidos. Porém, se essas iniciativas forem motivadas apenas pelo teu bem-estar particular, desconsiderando o das pessoas com que te relacionas, de imediato terás algum alívio, mas produzirás novos e maiores problemas que se voltarão contra ti a médio e longo prazo. Não se trata aqui de crime, julgamento e condenação, pois, não há moral no funcionamento do Universo, a moral é toda nossa, porque somos românticos e imaginamos que tudo seja de acordo com nossa visão. Trata-se apenas de uma realidade de interdependência e do princípio inviolável do livre arbítrio. Se tu te alinhas a essas condições, tudo dará sempre muito certo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

É possível fazer os acordos necessários e acomodar a vontade de todos, mesmo que haja discordâncias entre umas e outras. Isso é possível e, ao que tudo indica, depende de manobras que você terá de fazer. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Para acertar nas manobras que resolverão os assuntos cabeludos, você precisa de descanso e regozijo. Por isso, se dedique a isso sem pudor, mas tenha ciência que o destino não é descansar, apenas se recuperar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Fazer o que você deseja, a despeito do que as pessoas opinarem ou questionarem. Essa é a perspectiva deste momento, mas talvez nem tudo em você esteja de prontidão para aproveitar tão deliciosa perspectiva. Pudores.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Um ambiente agradável e harmonioso faz muito bem à alma, e evoca bons sentimentos, que circulam entre as pessoas. Se isso vai durar muito ou pouco, não importa. O que importa é que você aproveite enquanto durar. Isso sim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Aquilo que é óbvio para você, não é necessariamente assim para muitas das pessoas que supostamente deveriam seguir suas orientações. Tome um tempo para explicar o que, em outro momento, seria muito difícil de compreender.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Aquilo que você quer não pode ser realizado de imediato, mas isso não quer dizer que você deva abrir mão de seus anseios. Significa apenas que você deve elaborar estratégias astutas e se dedicar a elas com afinco.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Alguns conflitos não podem ser evitados nem driblados, estão aí para serem resolvidos da melhor maneira possível, a qual é fazer alianças e consolidar vínculos com as pessoas que colaborarão com seus intuitos e pretensões.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Algumas alegrias você pode expressar e compartilhar, outras, no entanto, precisam ser mantidas em sigilo. Isso agrega complexidade ao cenário, porém, nada que não possa ser administrado com sabedoria por você.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Desfrute das amizades e deixe muito claro o apreço que sua alma sente ao confirmar que os laços se consolidam. O companheirismo que resulta dos laços de amizade não tem comparação com quaisquer outros. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

A mentira não seria um recurso sábio para você obter o que pretende, apesar de que, talvez, seja eficiente. No entanto, a eficiência da mentira é a curto prazo, enquanto a médio e longo prazo, ela só dá problema.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Você verá uma mudança positiva nos humores das pessoas que lhe servem de referência, e isso será de grande ajuda, para que não surjam conflitos como resultado de qualquer coisa que você expressar. Ambiente agradável.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

O cenário adquire a complexidade que, até aqui, você achava que seria administrável com facilidade. Não é! Porém, isso não significa que você não conseguirá dar conta do recado, mas que precisa revisar seus planos.