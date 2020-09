'Fina Estampa': Tereza Cristina ameaça matar Renê nesta sexta (4/9)

CB Correio Braziliense

(foto: Globo/ reprodução)

Nesta sexta-feira (4/9), em Fina Estampa, após Vanessa aconselhar Renê a se mudar da casa de Tereza Cristina com seus filhos, a vilã irá ameaçar matar Renê se ele tirar seus filhos de sua casa. Confira os resumos

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição

Malhação - Viva a Diferença



Classificação indicativa 12 anos





Lica se revolta com os boatos contra Bóris. Mitsuko cobra explicações de Edgar. K2 visita Tato. Começa a reunião de Bóris e Ana Maria com Edgar e Marta. Marta se incomoda ao descobrir que Bóris e Lica trocaram mensagens em redes sociais, e Edgar pressiona o orientador. Tato desconfia da demora de Aldo em voltar para casa. Ana Maria confirma com Lica as informações passadas por Bóris. Deco surpreende Keyla. Juca, Jota, MB, Samantha, Tina e Felipe saem em defesa de Bóris. Aldo volta para casa embriagado.



Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos





Cassiano se desespera quando Duque lhe diz que está em um presídio de segurança máxima. Ester tenta falar com Cassiano, mas não consegue. Alberto finge para Dom Rafael que está surpreso com a presença de cristais de sal no saco dos diamantes. Ester mente para Olívia, diz que Cassiano ligou e está bem. Cristal demonstra interesse por Cassiano. Dom Rafael mente para Cristal, dizendo que Cassiano é um marginal e está preso na delegacia. Dom Rafael convoca Duque para forjar a morte de Cassiano

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos



Leila decide não publicar as fotos de Eliza e Rafael enviadas por Carolina. Arthur não acredita em Eliza quando a namorada lhe garante que não aconteceu nada entre ela e Rafael. Carolina envia as fotos de Eliza e Rafael para Lorena. Wesley confessa a Janaína que está interessado nela. Zé Pedro mostra a Germano as fotos de Eliza, publicadas no site de Lorena, e provoca a ira do empresário contra Rafael. Germano manda Zé Pedro contatar Lorena para remover as fotos de Eliza do site e convencê-la a revelar quem lhe enviou o material. Aparecida comenta com Arthur que não acredita que Eliza o tenha traído. Germano agride Rafael, e Eliza aparta a briga entre os dois. Germano vai atrás de Carolina

Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos



A mulher confessa que foi Ferdinand quem a mandou seduzir Quinzé. Crô vê a ligação de Ferdinand no celular de Tereza Cristina. Tereza Cristina recebe uma alta quantia em dinheiro, que guarda em seu cofre. Juan Guilherme pede para Chiara contar a verdade sobre sua doença para Fábio. Vanessa aconselha Renê a se mudar da casa de Tereza Cristina com seus filhos. Paulo sente ciúmes de Guaracy e confessa a Esther que ainda a ama. Baltazar estranha quando Crô o chama pelo nome. Danielle fala para Enzo que não conseguirá pagar todas as suas dívidas e ele aceita posar para a campanha para ajudá-la. Tereza Cristina ameaça matar Renê se ele tirar seus filhos de sua casa.

Chiquititas



Classificação indicativa livre



Na mansão dos Almeida Campos, Duda acorda tarde e reclama com Valentina que o café da manhã já foi tirado da mesa. No Café Boutique, Maria Cecília avisa aos funcionários que a loja venceu o concurso e que com isso, atingiram a marca de sete vitória consecutivas, o que é um marco. Todos comemoraram que o crítico, no fim das contas, foi atendido bem por alguém. Maria Cecília diz que ele fez uma matéria elogiando a comida, bebida e principalmente o atendimento. Ao lerem a matéria, Tobias e Clarita lembram Letícia que o crítico trata-se do rapaz que ela atendeu e que se encantou por ela. Na mansão dos Almeida Campos, Duda come na sala e deixa toda mesa suja. O menino diz pra Valentina que a cozinheira é uma lerda e uma velha chata. José Amando diz pra diretoria do Café Boutique que fará uma festa em sua casa para os mais íntimos e assim comemorar a premiação. Carmen chega ao orfanato e apresenta Eduardo às crianças. A diretora diz que o menino é filho de sua prima e que ele passará um tempo na cidade e o dia no orfanato. Duda faz questão de dizer olá para as meninas. Mosca fica com ciúmes, pois Vivi e Cris que estavam disputando sua atenção o deixam de lado pra reparar no novo garoto. Duda manda Mili fazer logo o que Carmen mandou e lhe apresentar o orfanato. Vivi e Cris vão atrás deles. Mosca comenta com Pata que achou o garoto muito folgado. Bia também não gosta do comportamento do menino. Na cozinha, Duda destrata Chico e gera fúria nos outros pequeninos. No Café Boutique, Armando diz pra Tobias, Clarita e Letícia que José Ricardo fará uma festa pra comemorar o prêmio e bom atendimento da loja. Os funcionários acham que serão convidados, mas o vilão fala sarcasticamente que eles estão convidados sim, mas a trabalhar. A mãe de Maria Cecília, Eduarda, diz pra José Ricardo que a filha pode levar Tomás Ferraz, namorado da filha, pra cantar na festa (na verdade é Tobias que se faz passar pelo cantor português Tomás Ferraz). Maria Cecília avisa Tobias que ele precisará ser ele mesmo e o Tomás Ferraz ao mesmo tempo na festa. No orfanato, todos estão sentados à mesa pra almoçar. Mili vai se sentar a mesa, quando Duda puxa a cadeira e ela cai no chão. Mosca sobe em cima da mesa e pula na frente do garoto. Mosca puxa Duda pelo colarinho e grita se o menino está maluco em fazer isso com ela. Duda se recusa a pedir desculpa e sai do local. Na sala, Ernestina diz: "moleque, tira o pé do sofá". Duda responde quem ela pensa que é pra falar assim com ele. Ernestina ri e lhe chama de moleque folgado. Duda lhe chama de empregada, diz que é um Almeida Campos e que pode fazer o que quiser no orfanato. Ernestina ri, diz que não sabia e pede perdão. Carmen manda Eduardo tentar se enturmar com os órfãos.





Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos





Renata continua perplexa por que não consegue entender nada e pede a Carlos que lhe mostre a foto de Rafael, mas ele não encontra nenhuma. Álvaro pede ao padre que obrigue Karina a voltar para casa. Ele promete falar, mas diz que não pode obrigá-la a nada. Matias admite para Adriana que não conseguiu esquecer Renata e ela pede que nunca deixe de ser seu amigo. Renata comenta com Carlos que sente que Jerônimo a está culpando de algo mas não imagina o que pode ser. Diz que se soubesse o nome de “A Bonita” talvez pudesse descobrir algo sobre ela e pede, por favor que a ajude. Carlos sente que Renata não está mentindo, mas Jerônimo acredita que ela é uma mentirosa compulsiva. Jerônimo e Renata aceitam convite para jantar na fazenda de Augusto. Karina tem medo de voltar a viver com Álvaro e prefere ser internada em um manicômio.



Roberta decide ir até a fazenda para dizer a Jerônimo que ele é o pai do filho que espera. Matias está tentando dissuadi-la quando ela tropeça e cai. No hospital, depois de examiná-la, o médico diz que tudo não passou de um susto e revela à família que ela espera um menino. Matias assume a paternidade da criança.





Cúmplices de um resgate



Classificação indicativa livre



Os C1R voltam para casa. Manuela está triste por não saber o motivo de Joaquim estar afastado dela. Priscila diz para Arthur ser machista e falar de futebol para conquistar seus avós. Arthur conta para Safira o que aconteceu. Lola chora e conta para os irmãos Vaz que Alicia e Vicente podem se separar. Safira chama a atenção de Priscila. André vai até a gravadora concorrente para tentar trabalhar em uma nova banda e assim conseguir dinheiro para ajudar sua família. Isabela conta para Marina que irá morar com a família no vilarejo. André conversa com Paola, que na verdade é Regina, a dona da gravadora. Isabela decide que irá alugar a mansão. Alicia faz as malas de Vicente e diz para ele sair de casa. Arthur beija Safira.







O que a vida me roubou



Classificação indicativa de 14 anos





Víctor diz a Alessandro que Adolfo quer vê-lo por que tem algo muito importante para lhe dizer. Montse se surpreende ao receber uma ligação de Josefina.



Nádia pergunta a Josefina se há algo entra ela e seu irmão. Graziela aconselha José Luis a expulsar Rosário de sua casa e afirma que ela se transformará em sua pior inimiga quando descobrir que Alessandro não está morto. José Luis pergunta a Graziela quem além deles sabe que Alessandro está em coma. Ela diz que Josefina, mas pediu a ela que não diga nada a Montse. Josefina conta a Nádia que Montse e Alessandro se encontraram. Alessandro diz a Montse que sua mãe sabe que está vivo, que ela o viu no dia do casamento e ameaçou denunciá-lo caso não fosse embora de Água Azul. Montse conta que sua mãe foi depor contra ele e é a responsável por estarem separados. Graziela diz a Rosário que deve ir com seu filho para bem longe de Água Azul se não quiser que o denuncie para a polícia. Furiosa, Rosário diz a Graziela que é capaz de matá-la se fizer mal a seu filho. Montse diz a Alessandro que esteve a ponto de contar a verdade para José Luis. Alessandro pede a ela que não o faça por que José Luis não permitirá que o deixe e a rivalidade entre eles só terminará com a morte de um dos dois.



Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos





Arthur e Bárbara noticiam a ida de Uri e Dylan ao Brasil para tentar conter a chuva de meteoros. Dimitri acompanha Uri. Natália se anima ao saber que Dylan está no país. André diz que o show de Ricardo vai começar. Laodiceia, Jonas e Felipe são levados da prisão. Bárbara se recusa a noticiar o crime que Ricardo cometerá. Jonas, Laodiceia e Felipe são colocados em frente ao Anticristo. Dylan e Uri fazem os últimos cálculos antes da chuva de meteoros. Ricardo discursa e chama Felipe. Escondidos em meio à multidão, César e Noah olham preocupados. Horas antes, os dois chegam na vila e reparam um tumulto. Ricardo é entrevistado por Arthur. César se assusta ao ver sua casa revirada e abandonada. Bárbara pergunta sobre o vídeo enviado por Benjamin e Ricardo fica furioso.