Presença de Justin Bieber em clipe de Dj Khaled e Drake surpreende

MB Maria Baqui*

(foto: YouTube/Reprodução)

A faixa Popstar, lançada por Dj Khaled em colaboração com Drake, em julho deste ano, ganhou a versão audiovisual nesta sexta-feira (4/9). O videoclipe confunde o público, já que o rapper não aparece nas filmagens. No lugar dele, Justin Bieber surge como intérprete e dublador do artista.

Na gravação, Khaled liga incansáveis vezes para Drake e pede a ele que grave o clipe de Popstar. Já irritado com a quantidade de ligações, o cantor comenta com um outro amigo que “precisa investir tempo na gravação do próximo álbum”. Depois de mais alguns pedidos do Dj, o rapper diz que resolverá a situação mas que, para isso, terá que “cobrar um favor”.

Em seguida, a filmagem mostra Justin Bieber em um típico videoclipe de hip-hop. O cenário é enquadrado durante uma festa, em uma mansão de luxo, com várias mulheres e carros esportivos. Além disso, há vários convidados no evento, como Scooter Braun, empresário de Bieber.

Para o público, a imagem do cantor canadense em Popstar é semelhante à fase artística e pessoal dele em 2014, quando se intitulou Bizzle e seguia carreira inspirada no rap. O apelido escolhido por Bieber é uma expressão inglesa e já foi utilizada por outros rappers, como Robert Labranche, morto a tiros em 2012.

No fim do videoclipe, Justin aparece em uma cama, acordando ao lado da esposa, Hailey Baldwin. A ideia da produção de Popstar é fazer com que a noite boêmia pareça um sonho. Depois, o casal levanta para passear com o cachorro e Justin recebe, então, uma ligação de Drake. O questionamento levantado pelos fãs é o que ocorreria após o telefonema.

O toque do telefone de Bieber é a música Baby, parceria do cantor e de Drake gravada em 2009 e primeiro sucesso do astro. Além desta, houve outras colaborações entre os artistas canadenses como One dance, de 2017.

Justin Bieber ficou um tempo longe dos holofotes. Em janeiro deste ano, ele revelou ao público que o motivo do sumiço se deve por ter sido diagnosticado com a doença de Lyme. O cantor ainda passou por uma fase difícil em relação ao tratamento de drogas e depressão. No entanto, Bieber retornou ao universo da música. O trabalho mais recente divulgado foi a parceria com Jaden Smith, Fallen for you. Vale lembrar que os dois já estiveram juntos em Never say never, em 2010.

Novo álbum

Drake em cena do clipe Popstar (foto: YouTube/Reprodução)

O disco ao qual Drake se refere no início do videoclipe é Certified lover boy, que será lançado ainda este ano e será o sexto disco de carreira do cantor. As faixas Laugh now cry later, em colaboração com Lil Durk, e Not around também integram o novo trabalho de Drake.

Já a música Popstar, que ocupa a 21ª posição na Billboard's Hot 100, foi lançada, em julho, com outra parceria do Dj e do rapper, intitulada Greece. Ambas compõem o disco Khaled Khaled, que ainda será divulgado por completo.

Repercussão

Nas redes sociais, o público se mostrou surpreso com a participação de Bieber no videoclipe de Popstar. Para alguns, a ação conjunta de Khaled e Drake foi uma grande jogada de marketing e reviveu um lado esquecido de Justin.

Clip "POPSTAR" de DJ khaled e Drake trazendo das cinzas nosso Bizzle, Scooter dando gatilho, Justin trocando a pack e colocando apenas três potinhos na Bio...e eu com medo de dormir e perder o próximo movimento. pic.twitter.com/K0u6odRA31 — Misababy (@bieberpiperr) September 4, 2020

essa divulgação do jb6 foi muito perspicaz, o justin estrelou um clipe do drake com um público diferente do dele fazendo esse pessoal querer ir atrás das músicas dele também, amei — ? (@journalsdetails) September 4, 2020

Eu nunca imaginei que seria o Drake responsável por trazer o Bizzle de volta, putz. E o Justin com a Hailey no final? Perdi tudo pic.twitter.com/NicJBaEN5w — may (@oimaymm) September 4, 2020

GENTE



eu não sei qual surto foi maior



• QUANDO O BIZZLE APARECEU

• QUANDO O SCOOTER APARECEU

• QUANDO A HAILEY APARECEU

• OU QUANDO O CELULAR DELE TOCOU E O TOQUE ERA BABY ????????



JUSTIN BIEBER IS COMING — mandraka do Bieber | JB6 (@desalineando) September 4, 2020

Justin Bieber em 2014 // Justin Bieber em 2020



ele realmente conseguiu ressuscitar o falecido bizzle pic.twitter.com/dypCrUBjBo — ????• livia?????‍???? • STREAM EM POPSTAR (@flatinxx) September 4, 2020

eu não tô conseguindo nem raciocinar com tanta surra de beleza nesse clipe MEU DEUS



POPSTAR JUSTIN BIEBER pic.twitter.com/LWfUIdaXOv — ab BIZZLE IS BACK (@fyjbiebs) September 4, 2020

*Estagiária sob supervisão de Adriana Izel