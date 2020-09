Festival Teen anuncia line-up para edição de 2020

CB Correio Braziliense

(foto: FestivalTeen/Divulgação )

O Festival Teen 2020 Live Show anunciou o line-up da terceira edição que ocorrerá em 3 de outubro, a partir das 11h, no canal oficial do evento no YouTube. Este ano os shows serão completamente on-line, e terá ainda as estreias dos Rising Stars (estrelas em ascensão) e do prêmio FT Awards. O line-up 2020 leva aos palcos Pedro Sampaio, Vitão, MC Jottapê, ao lado dos já veteranos de outras edições João Guilherme e o grupo BFF Girls.

Rising Stars

O Festival Teen 2020 reservou um espaço no line-up para os chamados Rising Stars (estrelas em ascensão): jovens artistas que terão a oportunidade de mostrar o talento para o grande público, muitos deles subindo pela primeira vez no palco para um show ao vivo.

Os seis Rising Stars do Festival Teen 2020 Live Show serão: Lucas Andrade, Mharessa, Taby, Julia Gomes, Lucas Burgatti, e Pepe Barbosa.

Hosts

Além das atrações musicais, o festival convidou seis anfitriões oficiais que representam nomes da nova geração de influenciadores das redes sociais. Comandam o evento Lucas Burgatti e Pepê Barbosa (com jornada dupla, já que também se apresentam cantando entre os Rising Stars), Juju Franco, Bibi Tatto, Duda Pimenta e Gustavo Paz.

FT Awards

Esta é a primeira edição do prêmio no festival que reconhecerá os talentos da internet deste ano em várias categorias. O público poderá votar on-line pelo site oficial do festival. O nomes ainda serão divulgados.

Nas duas últimas edições, foram realizados cerca de 20 shows. Entre os convidados estiveram Iza, Luisa Sonza, Lexa, Jão, Vitor Kley, Dani Russo, MC Kekel, FitDance, Um44K, Ana Gabriela, Sophia Oliveira, entre outros.



Serviço

Festival Teen 2020 Live Show

No canal oficial do YouTube do Festival Teen.

Em 3 de outubro, a partir das 11h. Festival reúne nomes populares das redes e da música do universo teen. Este ano, o line-up conta com Pedro Sampaio, Vitão, MC Jottapê, ao lado dos já veteranos de outras edições João Guilherme e as meninas do BFF Girls. Além de estreia de novos nomes na música. O festival é gratuito. Classificação indicativa Livre. Mais informações no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok, além do portal de notícias.