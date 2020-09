Noiva viraliza após marido a deixar com um dia de casamento por pressão da sogra

CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução)

Uma postagem no TikTok já rendeu mais de 14 milhões de visualizações após uma mulher, identificada como Jillian Diana, contar sua trágica hisória na rede social. A canadense revelou que o foi deixada pelo marido um dia após seu casamento após a sogra intimar: " Ou ela ou eu".

A declaração faz parte das publicações em que os usuários contam histórias impactantes sobre sua própria vida em várias partes.

Jillian contou que o "casamento dos sonhos" teve até cenário paradisíaco, em uma praia no México. Mas, no dia seguinte, o marido cedeu à pressão da mãe e a deixou. Segundo ela, a sogra se mostrava enciumada com o relacionamento.

"Ele tirou a aliança e me deixou um dia após a cerimônia", disse a moça.

Ela agora pretende anular o casamento. Mas, ainda de acordo com seu depoimento nas redes, a família do noivo tem dificultado o contato com o rapaz, que inclusive teria mudado de cidade.