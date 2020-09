Estão abertas as inscrições para o concurso cultural Faciuni Bolsas

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Leonardo Martinelli/ Divulgação )

Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do concurso cultural Faciuni Bolsas. O projeto é desenvolvido pela operadora SKY e DIRECTV Latin America, em parceria com a Sundance collab, a USC School of Cinematic Arts e a Creative Artists Agency. O público interessado poderá se inscrever até 30 de dezembro.

O objetivo do concurso é premiar um curta-metragem produzido por estudantes de audiovisual ou cinema. O vencedor ganhará uma bolsa de estudos integral para participar do programa de verão da Warner Bros na WSC School of Cinematic Arts, em Los Angeles. Além disso, receberá R$ 10 mil para serem investidos em projetos de audiovisual. A instituição na qual o vencedor estudar também receberá o prêmio de valor equivalente.

Para participar, é necessário preencher o cadastro de inscrição no site oficial da Faciuni. O aluno deverá produzir e enviar um curta-metragem completamente autoral, de, no máximo 10 minutos.

O processo de seleção ocorrerá em fases, sendo uma semifinal, entre 9 e 23 de janeiro de 2021, com cinco finalistas e um júri composto pela produção do concurso, executivos da indústria de televisão e do cinema. Em seguida, a próxima fase, entre 4 e 18 de fevereiro, ocorrerá uma votação on-line do público do júri para eleger o vencedor. Em 25 de abril, o resultado será divulgado.