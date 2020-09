Mariah Carey lança faixas raras para a campanha #MC30

CB Correio Braziliense

(foto: Jose Luis Magana/Reuters - 9/2/14)

Para celebrar os 30 anos de carreira, desde o lançamento do álbum de estreia autointitulado, Mariah Carey lançou em julho, o #MC30, uma campanha comemorativa, em que tem lançado toda sexta-feira EPs digitais, remixes, cortes bônus, momentos acapella, performances ao vivo, vídeos, fotos e faixas raras para os fãs.



Nesta sexta (4/9), foi a vez da divulgação das faixas do projeto Mariah en español: Mi todo (várias versões), El amor que soñe e Héroe (versão do clássico Hero). Além disso, inúmeros remixes, áudios originais e acapellas das faixas I still believe, Someday, Fly away e Do you know where you’re going to? também foram disponibilizados no canal da cantora no YouTube.



Os 30 anos de carreira



Conhecida pela versatilidade e alcance vocal, pelos melismas e registro de apito, Mariah Carey impactou significativamente o cenário musical pop, contemporâneo, e até mesmo do R&B dos anos 1990. Muitos artistas consagrados já declararam ter se inspirado na cantora, especialmente depois do lançamento de Vision of love, um clássico divisor de águas na carreira da cantora. Assim como outros artistas, Beyoncé disse, em entrevista à MTV, que começou a fazer as famosas “corridas vocais” (vocal runs), depois de ver a performance de Mariah da canção.



Entre os nomes do hip hop, pop e R&B que citaram Carey como uma influência estão Ariana Grande, Britney Spears, Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, Christina Aguilera, Jessie J, Jessica Simpson, Rihanna, Kelly Clarkson, Nelly Furtado, Leona Lewis, Pink, Mary J. Blige, Missy Elliott, Sam Smith, Jordin Sparks e Justin Bieber, entre inúmeros outros. No Brasil, Anitta já declarou mais de uma vez ser grande fã da cantora, chegando a conhecê-la pessoalmente.



Mariah é referência em técnica vocal e musicalidade, e é comumente colocada ao lado de Whitney Houston e Aretha Franklin como grande nome da música, especialmente para formar novos talentos. Ela e Whitney gravaram, inclusive, uma canção juntas para a animação bíblica Príncipe do Egito (1998), chamada When you believe. Outra parceria de sucesso, veio com a regravação da canção Endless Love, um dueto da cantora com Luther Vandross.



Além disso, depois do lançamento de All I want for christmas is you, Carey passou a também ser a voz representante do Natal. A canção foi regravada em parceria com Justin Bieber, em dezembro de 2011.

Na era da internet, a cantora também é conhecida, e já virou meme algumas vezes, por ser considerada a rainha dos shades, incorporando todos os elementos de uma diva. Entre exigências específicas, como ser carregada para o palco, um show frustrado de ano novo na Times Square, shades em entrevistas e em canções como Obsessed (direcionada ao rapper Eminem), talvez o mais lembrado seja a polêmica com Jennifer Lopez, com a frase 'I don't know her' (não a conheço). Confira:

Em 30 anos de carreira, Mariah Carey já bateu recordes, explorou diversos gêneros musicais, e se consagrou como uma grande referência vocal e musical. Entre seus principais sucessos estão All I want for Christmas is you, We belong together, Hero, Obsessed, Without you, entre outras. O último lançamento da cantora foi em novembro de 2018, com o disco Caution. Para acompanhar as comemorações, a cantora anunciou o próximo lançamento para 2 de outubro, o álbum Rarities (raridades).