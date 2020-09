Denúncia em forma de música

LB Lucas Batista*

Atentar a população sobre um mal que não acaba mesmo em meio à pandemia. É com esse objetivo que o grupo de rap Viela 17 lança o videoclipe da canção Confinadas, amanhã, às 20h, no YouTube. A música mostra a situação que muitas mulheres estão passando durante o isolamento social, sofrendo com relacionamentos abusivos e a violência doméstica. “A nossa ideia é realmente afirmar o apoio a luta feminina, e deixar bem claro, de uma vez por todas, que o rap nacional tem o dever de se posicionar diante essa covardia”, adianta Japão.



De acordo com o balanço da Central de Atendimento à Mulher, divulgado em junho deste ano, o Ligue 180, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), o Distrito Federal foi, em 2019, o segundo entre as unidades da Federação a registrar maior número de denúncias de violência contra a mulher.

Em abril, quando o isolamento social imposto pela pandemia durava mais de um mês, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebidas no canal 180 deu um salto no Brasil, crescendo quase 40% em relação ao mesmo mês de 2019, segundo dados do MMDH. Em março, com a quarentena começando a partir da última semana do mês, o número de denúncias tinha avançado quase 18% e, em fevereiro, 13,5%, na mesma base de comparação.

“O isolamento social em razão da pandemia do coronavírus ajudou a conter o avanço do número de infectados e mortos em todo o mundo. O refúgio do lar que era pra ser um lugar seguro, se tornou um lugar vulnerável e de medo para mulheres que sofrem com a violência psicológica, física, financeira e abusiva de seus parceiros. Não é nenhuma novidade, um levantamento divulgado em 2019 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que 16 milhões de mulheres com mais de 16 anos sofreram algum tipo de violência no Brasil, a maioria delas em casa. Durante a quarentena, o problema se agravou: 500 mulheres são agredidas por hora no país, totalizando 12 mil mulheres em 24 horas”, descreve o rapper.

Com a intenção de mostrar como a violência age no dia a dia, o grupo decidiu criar um videoclipe que mostrasse a rotina de um casal. “O clipe expressa de forma visual o cotidiano de um relacionamento de um casal que no início é cheio de paixão e que de uma forma avassaladora se torna agressiva e abusiva. A proposta principal da música é, além de denunciar a covardia das agressões sofridas por mulheres em nosso país, mostrar de que lado estamos”.

Para Japão, se posicionar diante de temáticas como essa é de extrema importância, mas não deixa de ser o mínimo a se fazer. “Devemos nos posicionar em todos os aspectos. Fui criado por uma mulher negra e guerreira que desde sempre me ensinou a valorizar e respeitar uma mulher. No Viela 17, hoje, toda parte de organização e comando são liderado por mulheres, então me posicionar e mostrar respeito a causa era o mínimo que eu deveria fazer”, reflete.

O grupo estende o projeto para um EP, com várias versões e o mesmo nome: Confinadas. “O lançamento será simultâneo e disponibilizaremos nas plataformas digitais o EP Confinadas, resolvemos em comum acordo reviver a década passada dando acesso aos nossos fãs e seguidores uma música e suas versões. Gosto de ressaltar a fantástica capacidade da ficção, de aproximar as pessoas das narrativas em nosso videoclipe, independentemente do quão irreconhecíveis pareçam, pois a cenas são fortíssimas, não expressam os ideais dos atores, nem dos realizadores da obra”, completa Japão.

