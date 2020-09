Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (7/9)

OQ Oscar Quiroga

PRAZER E CONFORTO

Data estelar: Lua míngua em Touro.

Algo de podre se instalou no mundo humano, já que, por buscar prazer e conforto temos de nos constranger com falsos pudores, ou nos atormentar com culpa. Algo de podre se instalou no mundo humano, já que, para recuperar o direito ao prazer e ao conforto é necessário insultar as pessoas que representam os pudores e a culpa. Aonde foi parar a naturalidade do prazer e do conforto? Esse labirinto de complicações foi inventado por nós e consolidado através de tradições que, se um dia brindaram com ordem ao mundo, agora só expressam decadência e, insultar as religiões que representam essas tradições não nos reconduzirá à necessária naturalidade com que precisamos educar nossos filhos, para que o mundo deixe de apodrecer. Nós inventamos nossas próprias complicações, nós teremos de inventar a saída digna delas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Muitas coisas práticas para serem resolvidas, muitas tarefas e pouca ajuda. Não importa, toque a bola para frente sem se deter para reclamar de coisa alguma. Há coisas muito mais importantes para fazer. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

De vez em quando, como agora, é legítimo que você reserve tempo e recursos para satisfazer algum desejo e buscar regozijo, seja isso da maneira que você tiver inventado ou que estiver ao seu alcance. Nada de pudor nisso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

A necessidade de se recolher e observar tudo à distância há de ser respeitada, para não provocar desgastes inúteis. Depois, você verá que isso passa e, se você não resistiu ao apelo, não deixará nenhum rastro.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Procure se reconectar àquelas pessoas que foram sendo deixadas de lado nos últimos tempos, por tanta coisa ter acontecido e por você ter sido absorvido pelo redemoinho da vida. A reconexão recuperará a normalidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Agora você pode tomar algumas medidas práticas, que não precisam ser completamente bem-sucedidas, apenas garantir algum avanço, mesmo que pequeno. Sem tomar a iniciativa, nada acontecerá de forma automática, não é?

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): Ideias boas circulam com velocidade vertiginosa. É bom você ter algum instrumento à mão para registrar essas ideias, porque com a mesma intensidade que elas se apresentam, depois seriam esquecidas. Anote tudo agora.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Se as coisas andam estranhas, você não precisa se responsabilizar por tudo. A culpa é um tormento inútil, evite se associar a ela e, também, procure observar que, do jeito que o mundo anda, a estranheza é natural.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Você não precisa estar no domínio o tempo inteiro, você pode se deixar orientar pelo que outras pessoas fazem ou dizem, e isso ser muito bom também. Resista o menos possível a este momento, ele é auspicioso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Importa mesmo é que seja feito o que precisa ser feito, e se ninguém tomar a iniciativa, então sobrará para você, mesmo que isso lhe provoque mau humor. Não importa, o que importa é que tudo seja feito e ponto final.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Essa ponta de entusiasmo que não tem motivo específico de acontecer, essa sensação de leveza e de bom humor que parece não haver razão de acontecer, essa é uma experiência que não precisa ser entendida, só vivida.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

São tantas emoções se misturando em sua alma que, no fim do dia, se torna difícil saber se está tudo bem ou se tudo se dirige ao abismo. Melhor você se desapegar da necessidade de entender, melhor só sentir.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

O entendimento e a concórdia hão de ser buscadas por você neste momento, mesmo que isso signifique você deixar de lado algumas questões em que preferiria focar sua atenção. Nada há de mais importante do que a concórdia.