Roberto Rios, da HBO, fala sobre a temporada remota de Greg news

AI Adriana Izel

(foto: YouTube HBO/Divulgação)

A quarta temporada de Greg news, projeto de Gregório Duvivier em parceria com a HBO, precisou de apenas alguns dias para poder se adaptar e ser lançado em meio à pandemia. O primeiro episódio estreou em 27 de março em formato home office, com Duvivier apresentando da casa da mãe, onde está quarentenado, e se comunicando com a equipe de forma remota.

A mudança, claro, passou por abrir mão de alguns novidades anteriormente previstas para a temporada, como uma nova locação. "Tínhamos encontrado um teatro muito bacana. Estávamos felizes da vida. Ia dar mais um pouco mais de conforto ao espaço cênico. Estava tudo acertado. Justamente na semana que íamos gravar o primeiro programa deu o colapso de fechamento. O Greg se retirou para a casa da mãe. Mas para nós era fundamental e tinha tudo para acontecer, porque o Greg news é uma produção rápida. Ficamos muito felizes de encontrar esse formato, 100% seguro e tão eficiente quanto antes em nível editorial, de ideias", afirma Roberto Rios, corporativo de Produções Originais da HBO Latin America.

Apenas uma semana atrasado em relação ao calendário, Greg news estreou e se mostrou ainda mais necessário em meio a uma crise pandêmica e que, no Brasil, perpassa ainda por uma política e até ambiental. "Obviamente quando a gente escolheu fazer esse programa, a gente sentia que podia prover uma forma de entretenimento inteligente, engraçado e informativo, que a gente levasse um tema que fosse importante", avalia.

Previsto anteriormente para ser uma temporada com 30 episódios, a sequência ganhou mais três capítulos. Destes, 22 já foram exibidos na transmissão que ocorre às sextas, às 23h, na HBO. "A gente tinha planejado fazer 30 programas, porque a gente costuma dar umas férias no caminho para a equipe recuperar a sanidade mental. Mas eles vieram com essa proposta de trabalhar mais. Vamos, então, para 33 episódios. O que não faltam são assuntos. Foi uma decisão muito legal", completa.