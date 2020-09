Banda Guns N'Roses cancela turnê 2020 pela América do Sul

CB Correio Braziliense

(foto: Katarina Benzova/Divulgacao)

A banda Guns N’ Roses anunciou, na noite desta sexta-feira (4/9), o cancelamento oficial da turnê 2020 pela América do Sul. O motivo, segundo o comunicado, é devido à pandemia de covid-19 e às restrições estabelecidas por todas as autoridades locais e nacionais.

O grupo informou também que as datas não serão remarcadas neste momento, devido ao impacto do novo coronavírus ao redor do mundo. "No entanto, a segurança e o bem-estar de nossos fãs, equipe e comunidade continuam sendo nossa maior prioridade", disse.

"Agradecemos sua paciência e compreensão durante esses tempos sem precedentes. Estamos trabalhando juntos em um novo tour pela América Latina. Aguarde para mais detalhes sobre as datas", disse a nota.