'Fina Estampa': Chiara morre nos braços de Vilma nesta segunda (7/9)

Nesta segunda-feira (7/9), em Fina Estampa, Chiara se despede de Juan Guilherme e Fábio e segue com Vilma para o hospital. Depois, Chiara morre nos braços de Vilma.

Malhação - Viva a Diferença



Aldo usa o dinheiro de Tato para se embriagar. Edgar volta atrás e afirma a Bóris que não quer que o orientador deixe a escola. Aldo torna-se agressivo com Tato e Janete teme a atitude do namorado. Roney sugere que Deco ocupe o quarto em que Tato dormia. Dóris e Keyla têm maus pressentimentos ao pensar em Tato. Mitsuko pede que Tina faça exames médicos. Tato perambula pelas ruas. K2 se preocupa com o sumiço de Tato, e Keyla decide consultar Dóris. Bóris comenta com Roney que algo mudou em sua relação com o Colégio Grupo. Gilvan encontra Tato dormindo no pátio da escola.





Flor do Caribe



Duque diz a Dom Rafael que teve uma ideia para o destino de Cassiano. Alberto nota que Ester não está usando o anel de noivado que Cassiano lhe deu. Candinho avisa a Bibiana que Donato foi preso. Alberto diz a Ester que Cassiano substituiu os diamantes por cristais de sal. Dionísio percebe que Alberto está envolvido no sumiço de Cassiano. Duque impede os capangas de Dom Rafael de atentar contra Cassiano. Dom Rafael comunica a Cassiano que ele será seu piloto particular. Dom Rafael ameaça Alberto e lhe envia o atestado de óbito de Cassiano para provar suas intenções





Totalmente demais



Bárbara vê Janaína saindo da casa de Florisval e desconfia. Jojô consegue trazer os avós para o Brasil, na tentativa de ajudar Arthur a se recuperar do sofrimento por Eliza. Sofia chega ao restaurante para jantar com Eliza, que não desconfia que a irmã está armando com Jacaré um plano para atentar contra sua vida.





Fina estampa



Celina protesta por não poder assistir à audiência de Danielle. Baltazar critica Crô por acreditar que ele estava acompanhado na noite anterior. Zambeze reclama da presença de Tereza Cristina na pousada. Guaracy flagra Renê próximo a Griselda. Chiara se despede de Juan Guilherme e Fábio e segue com Vilma para o hospital. Esther agradece a Paulo por cuidar de Vitória. Íris pensa em revelar para Tereza Cristina o verdadeiro segredo sobre sua vida. Chiara morre nos braços de Vilma. Teodora se revolta ao saber que não pode viajar com Quinzinho. Danielle pede para falar antes que seja anunciada sua sentença. Tereza Cristina surpreende Pereirinha diante de seu cofre vazio.





Chiquititas



Paçoca (Rafael Miguel) entra no quarto dos meninos, pula em cima da cama e rouba alguns brinquedos pequenos que cabem no bolso. O garoto de rua ainda diz que Mosca, Rafa e Binho (seus antigos rivais na rua) estão "numa boa". Paçoca entra na diretoria do orfanato e procura o dinheiro que deve ter no local, mas se assusta ao ouvir Ernestina chamá-lo. O garoto vai até a sala, diz que estava procurando o banheiro e por isso saiu da sala. Paçoca diz que precisa ir embora, pois os chiquititos estão demorando muito. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen tenta falar com Duda, que está com fones de ouvido escutando música. Ela se irrita e arranca os fones dele. Eduardo diz pra tia que os velhos são tão chatos que lhe fazem ser respondão. No quarto de Gabi, Valentina canta pra mulher, que sofre de um profundo bloqueio psicológico derivado de um trauma. Carmen entra no quarto e elogia a arrumação de Gabi, mas questiona porquê de tudo isso. Valentina diz que Gabi sempre gostou de festa. Carmen diz que ela não irá pra festa e que o jantar de Gabi será servido no quarto. No orfanato, Ernestina conta para as crianças que Paçoca esteve lá. Os meninos ficam irritados e preocupados com o que o garoto possa ter feito. Binho nota que os carrinhos de sua coleção foram roubados. Mosca percebe que até o chinelo velho o Paçoca pegou. Começa na mansão dos Almeida Campos o jantar de comemoração do sétimo prêmio do Café Boutique. Duda continua a ser indisciplinado, o que irrita Carmen. Junior chega com a namorada, Carol. Os funcionários do Café Boutique trabalham na festa e servem os convidados. Tobias, o barista, está com medo que Eduarda perceba que ele é Tomás Ferraz. Na porta do orfanato, Paçoca e mais três amigos de rua conversam sobre como colocar um plano de roubo no orfanato em prática. Eles vão aproveitar que Ernestina está sozinha no local com as crianças. Dentro do orfanato, as Chiquititas assistem a um filme de terror e Ernestina fica com medo. Na festa dos Almeida Campos, Tobias passa por Eduarda com taças em frente ao rosto pra disfarçar. José Ricardo Almeida Campos deixa Eduarda falando sozinha ao perceber que Cintia acaba de chegar à festa. No orfanato, as crianças escutam um barulho na parte de fora. Ernestina vai verificar, mas não vê nada no quintal. Ela escuta um barulho na calçada e vai verificar. A zeladora percebe que o vaso de Chico está quebrado. Ernestina nota a presença de pessoas atrás de si, que são os meninos de rua liderados por Paçoca, que diz: "com saudades de mim". Ernestina tenta gritar socorro e as Chiquititas ouvem de dentro do orfanato. As crianças ficam preocupadas. Tati tranca a porta achando que é a Múmia do filme de terror que estão assistindo. Todos estão preocupados com Ernestina. Na parte de fora, os meninos seguram Ernestina a força. Os trombadinhas conseguem entrar no quintal do orfanato e levam Ernestina para a parte de trás do orfanato, onde lhe amarram de forma hostil. A zeladora fica desesperada. Enquanto isso, na festa, José Ricardo Almeida Campos agradece a presença de todos, diz que está feliz com o prêmio e aproveita a ocasião para anunciar que Cintia é sua namorada. Todos ficam chocados e Carmen se engasga com a bebida. Tobias vai servir Eduarda com lenço no rosto e diz que é porque está gripado. Junior e Carol vão procurar Gabi. No quarto dela, o casal pergunta pra Valentina por qual motivo ela não está na festa. Valentina diz que foi ordem da Carmen. Carol nota vários desenhos que Gabi fez dela mesma gravida e segurando um bebê. No orfanato, Cris vai espiar na janela. Paçoca grita e chama Mosca. Ele disfarça e diz que está com fome e frio. Os meninos avisam que Paçoca não é boa pessoa, deve estar querendo arrumar problemas e que por isso não é pra ninguém abrir a porta. Paçoca inventa que Ernestina saiu correndo pela rua e por isso não está lá. Mosca diz que não irá abrir a porta. Paçoca diz que ele e sua galera entrarão de qualquer jeito no orfanato. As crianças decidem ligar pra Carol e Junior pra pedir ajuda, mas percebem que a linha telefônica foi cortada. Cris chora e Mili, Ana e Tati a levam pra tomar água na cozinha. Mesmo toda amarrada, Ernestina tenta chamar atenção das crianças derrubando uma lata, mas em vão. Rafa tem uma ideia e conta para as Chiquititas. Na festa, Junior e Carol levam Gabi até a sala. Carmen chama Junior de canto e pergunta por que a levou até lá. Junior diz que ela tem o direito de participar e que ele não sente vergonha da irmã. Carmen diz que tem certeza que isso é ideia de Carol, que responde que está apenas tentando ajudar. Maria Cecília diz para Eduarda, Cintia e José Ricardo, que seu namorado, Tomás Ferraz, deve estar para chegar. Tobias escuta e vai se arrumar. Mosca explica como será colocado em pratica o plano pra conter o roubo no orfanato.





Quando me apaixono



Matias assume a paternidade da criança diante do pai e Roberta não o desmente. Augusto descobre que Karina está escondida na casa de Isaura e ordena que a expulse imediatamente. Matilde e Lázaro se oferecem para leva-la para a fazenda “A Bonita”. Chegando lá Karina é recebida com carinho por Renata e Jerônimo que a convidam a ficar com eles até que consiga resolver seu problema. Carlos pergunta a Jerônimo que houve intimidade entre ele e Renata. Ele afirma que sim, mas diz que nunca mais voltará a tocá-la pois assim prometeu a si mesmo depois de sentir que traiu seu irmão. Constanza fica enciumada ao saber que seu marido vai viajar com Branca. Ao saber do suposto filho de Matias, Adriana pergunta a ele que papel representa em sua vida. Depois de declarar seu amor por Regina, Gonçalo diz a ela que não poderá se divorciar de Josefina por que ela tem uma doença terminal. Renata e Jerônimo viajam para a praia. Augusto está eufórico por que em breve Jerônimo terá que lhe entregar a colheita dos vinhedos e prepara uma grande festa. Álvaro vai até a fazenda e arma um escândalo para obrigar Karina a ir embora com ele. Regina decide por um ponto final em seu relacionamento com Antônio. O passeio na praia termina com mais uma briga quando Jerônimo diz a Renata que nunca mais voltará a tocá-la.





Cúmplices de um resgate



O que a vida me roubou



Apocalipse



Brenda e Benjamin planejam algo para conter o Anticristo. César e Noah chegam até a casa de ngela. Dylan e Uri tentam se livrar de Dimitri. Zoe e os amigos criticam o Evento do Perdão. Jonas diz que Laodiceia precisa manter a fé. Ricardo diz que o vídeo de Benjamin é montagem. ngela mente para César e Noah. Zoe, Susana, Natália, Vittorio, Guto, Celeste e Chico aguardam apreensivos. Ricardo se irrita com Bárbara, mas responde as perguntas. Adriano provoca Isabela e Débora. Natália se preocupa com Dylan. César e Noah começam a desconfiar de ngela, que tenta ganhar tempo. Alan telefona para Dimitri. Saulo se aproxima do local escolhido para o evento. Benjamin diz que a androide Lia pode ser uma aliada poderosa.