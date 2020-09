Estúdio Social abre inscrições para segunda edição

CB Correio Braziliense

(foto: WinBrasil/ Estúdio Social/ Divulgação)

O Estúdio Social premiará a idade de Brasília, sessenta anos, só que em quantidade de projetos musicais para ajudar, financeiramente, músicos e bandas do Distrito Federal. Além disso, os selecionados terão direito a gravação de um EP com até três faixas e terão orientações de profissionais para produzir uma live no YouTube. No final, um DVD será feito com os 16 artistas mais votados da edição.

A regra essencial para participar é que as letras e as melodias sejam autorais. Os selecionados serão divididos em cinco categorias: músico solo, banda, músicos portadores de necessidades especiais (PNE), música religiosa e música rap, hip-hop e eletrônica, que receberão um auxílio de R$ 300, além do EP e da produção da live. As três melhores apresentações do YouTube, com maior número de curtidas, serão premiadas com, respectivamente, R$ 3.000, R$ 2.000 e R$ 1.000.

O programa será dividido em 12 etapas, percorrendo as regiões do Distrito Federal. Cada uma será de acordo com a localidade dos participantes nas cidades satélites. O processo ocorrerá entre 8 de setembro a 28 de novembro. Confira as datas a seguir:

Etapa 1 – Taguatinga – 8 a 12 de setembro de 2020

Etapa 2 – Águas Claras – 15 a 19 de setembro de 2020

Etapa 3 – Samambaia – 22 a 26 de setembro de 2020

Etapa 4 – Ceilândia – 29 de setembro a 03 de outubro de 2020

Etapa 5 – Riacho Fundo I – 6 a 10 de outubro de 2020

Etapa 6 – Recanto das Emas – 13 a 17 de outubro de 2020

Etapa 7 – Gama – 20 a 24 de outubro de 2020

Etapa 8 – Santa Maria – 27 a 31 de outubro de 2020

Etapa 9 – São Sebastião – 3 a 07 de novembro de 2020

Etapa 10 – Plano Piloto – 10 a 14 de novembro de 2020

Etapa 11 – Planaltina – 17 a 21 de novembro de 2020

Etapa 12 – Sobradinho I – 24 a 28 de novembro de 2020

As inscrições podem ser feitas no site oficial do projeto, sendo possível também acompanhar os processos das etapas. As lives serão transmitidas pelo canal do YouTube.