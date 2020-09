Sessão da Tarde: 'Vovó… Zona 2' é exibido nesta terça (8/9)

CB Correio Braziliense

(foto: Fox Filmes/Divulgação)

O detetive do FBI Malcolm Turner (Martin Lawrence) precisará se disfarçar como uma senhora idosa mais uma vez, depois de prender um famoso ladrão de bancos. A missão de Malcolm, Vovó Zona, agora, é encontrar o suspeito de espalhar um perigoso vírus de computador, que permitiria que inimigos do governo pudessem acessar arquivos confidenciais. Em meio às investigações, ele se disfarça para trabalhar como babá na casa do criador do vírus, Tom Fuller (Mark Moses), enfrentando problemas com os filhos dele. Esta é a premissa de Vovó...Zona 2, filme da Sessão da tarde desta terça-feira (8/9), na Rede Globo.

O elenco conta com os atores Zachary Levi (Shazam), como Kevin; Chloë Grace Moretz (KickAss), no papel de Carrie; e Kat Dennings (Thor: O mundo sombrio), que vive Molly.