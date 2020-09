Ana Maria Braga aparece de chinelos em bastidores de programa

AE Agência Estado

Apresentadora mostrou como fica confortável ao participar do matinal da Globo em casa - (foto: Reprodução/Instagram)

Que Ana Maria Braga é engajada nas redes sociais todo mundo sabe. Mas o que surpreendeu os fãs nesta segunda-feira, dia 7, foi o fato de a apresentadora aparecer nos bastidores maquiada, cabelo produzido, com um conjunto xadrez - e de chinelos no pés. A equipe de Ana fez o flagrante e publicou um vídeo nos stories do Instagram oficial dela. "Vantagens de trabalhar em casa", diz a legenda.

O look confortável de Ana Maria Braga jamais seria descoberto sem o "making off", provando que ela é "gente como a gente". Em home office nos tempos de pandemia, quem nunca se arrumou da cintura pra cima para participar de uma reunião, por exemplo?

Preparada para participar do Encontro com Fátima Bernardes, a apresentadora recebe o telespectador com um café da manhã que parece delicioso, com direito a bolo, pão de queijo, frutas e um lindo bule.

No fim de agosto, Ana Maria Braga anunciou que estava com pneumonia. Medicada, se recuperou em casa mesmo. Em abril, ela havia superado um câncer de pulmão.

O Mais Você foi interrompido no início da pandemia do novo coronavírus. No entanto, a produção do programa organiza a participação diária de Ana Maria, direto da casa dela, nas manhãs da TV Globo.