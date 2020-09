Drag queen brasileira participa do reality 'Drag race Holland'

CB Correio Braziliense

Drag queen Miss Abby OMG - (foto: Instagram @missabbyomg/ reprodução)

A primeira temporada de Drag race Holland conta com uma brasileira entre as drags queens que participarão do programa, previsto para estrear em 18 de setembro. Miss Abby OMG tem 25 anos e foi criada no Brasil, mas mora na Holanda, onde é realizado o reality show.

Miss Abby OMG é a primeira representante do Brasil na franquia Drag race, popularizada e expandida após Rupaul's drag race. A brasileira disputa o título de next drag superstar ao lado de Roem, ChelseaBoy, Janey Jacké, Ma’MaQueen, Madame Madness, Envy Peru, Sederginne, Patty Pam-Pam e Megan Schoonbrood.



Nas redes sociais, Abby está orgulhosa de ser a primeira brasileira a participar da franquia. "A espera acabou! Finalmente a primeira brasileira em Drag Race!", publicou no Instagram.



A franquia passou pelo Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Tailândia, e agora, desembarca na Holanda.