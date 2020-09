Festival de cinema da Chapada dos Veadeiros abre inscrições de curtas

CB Correio Braziliense

(foto: Panorama Assessoria/Divulgação)

Com as atividades adaptadas ao formato a distância, o Festival de cinema da Chapada dos Veadeiros, CineFest São Jorge, está com as inscrições abertas até 17 de setembro para mostra competitiva de curtas-metragens do Centro-Oeste e também para a mostra de cinema fantástico. Com a data marcada para ocorrer entre 29 de outubro a 1º de novembro, a quarta edição do festival será on-line e gratuita para o público.

O olhar do festival é direcionado às produções cinematográficas do Centro-Oeste, trazendo categorias que representam a cultura das lendas e misticismos da região. A programação, assim como em outros anos, envolve homenagens, ações formativas, debates, aula de yoga e passeios on-line pela Chapada. Além disso, curtas que fizeram parte da história do lugar também serão exibidos, junto a obras sobre diversidade em parceria com o Festival Mix Brasil.

Por se tratar de um evento independente, que sempre contou com a ajuda de comerciantes e moradores locais, donos de pousadas e restaurantes, que hoje encontram-se com dificuldades causadas pela pandemia. Por isso, o evento optou por um financiamento coletivo. Quem quiser colaborar, pode acessar o site https://benfeitoria.com/cinefestsaojorge.

Serviço