SBT dispensa a apresentadora Rachel Sheherazade após nove anos

A apresentadora Rachel Sheherazade, 47 anos, não teve o contrato renovado com o SBT e deixará a emissora de Silvio Santos após nove anos. A jornalista comandava o jornal SBT Brasil.

A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do portal Uol, que revelou ainda que Sheherazade foi avisada sobre o desligamento durante o feriado da Independência, nesta segunda-feira (7/9). O acordo entre as partes vai até 31 de outubro.

Ainda conforme o colunista, um dos problemas para a renovação era o salário elevado, cerca de R$ 200 mil por mês.



Durante toda a tarde, o fim do contrato da apresentadora com o SBT ficou entre os mais comentados do Twitter. Rachel, no entanto, não se posicionou sobre o assunto. Fez apenas uma postagem chamando para o principais assuntos do telejornal desta terça-feira (8/9).

Em primeira mão para meus seguidores, os destaques do #sbtbrasil desta terça, direto dos bastidores!

Eu e @o_marcelotorres te esperamos às 19:45h. Até lá! ???? pic.twitter.com/cI9LbKWIVr — Rachel Sheherazade (@RachelSherazade) September 8, 2020





