Melhor filme do Oscar deverá atender a critérios de diversidade

A medida visa ampliar a diversidade na indústria cinematográfica - (foto: AFP / Mark RALSTON)

A partir de 2024, para ser indicada à categoria de melhor filme do Oscar, a produção deverá atender a novos critérios. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, responsável pela premiação, fez o anúncio nesta terça-feira (8/9). A medida visa ampliar a diversidade na indústria cinematográfica.

De maneira geral, o filme que quiser concorrer à principal categoria deve atender dois de quatro critérios. As mais recentes exigências incluem tanto elenco de atores e atrizes, como a equipe de produção e realização do filme.

Change starts now. We've announced new representation and inclusion standards for Best Picture eligibility, beginning with the 96th #Oscars. Read more here: https://t.co/qdxtlZIVKb pic.twitter.com/hR6c2jb5LM — The Academy (@TheAcademy) September 9, 2020

As determinações partiram de uma força tarefa criada pela Academia que trabalhou em cima de um modelo do British Film Institute (BFI) Diversity Standards, usado em algumas categorias do Bafta, principal premiação do Reino Unido. Os critérios serão observados em fiscalizações das gravações e a partir do diálogo da entidade com cineastas e distribuidoras.

Para as demais categorias do Oscar, os requisitos vigentes devem permanecer os mesmos.

Planos

Em junho, a academia de cinema havia anunciado o projeto de ampliar as regras de elegibilidade para aumentar a diversidade entre os indicados ao Oscar. Também foi revelado que, a partir de 2022, a categoria de melhor filme passaria a ter sempre dez indicados.

Confira as novas exigências anunciadas: