'Keeping up with the Kardashians' chega ao fim após 14 anos

Dd Diário de Pernambuco

Depois de 14 anos, 'Keeping up with the Kardashians' chega ao fim - (foto: AFP / Jean-Baptiste Lacroix)

Em comunicado divulgado nas redes sociais, Kim Kardashian anunciou o fim do famoso reality show Keeping up with the Kardashians nesta terça-feira (8/9). O programa, que acompanhou a família por 14 anos, terá sua vigésima e última temporada exibida em 2021.

"É com o coração pesado que tomamos a difícil decisão como uma família de nos despedir do Keeping up with the Kardashians", Kim anunciou.

Estreando em 2007, o programa foca nas vidas profissionais e pessoais da família Kardashian. O anúncio foi assinado por Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e Scott Disick.



Streaming

Desde junho deste ano, as temporadas anteriores do reality estão disponíveis no catálogo da Netflix. Nos episódios, o clã Kardashian-Jenner oferece uma visão das próprias vidas e revela segredos pertencentes à família e aos relacionamentos.